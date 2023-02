Het beruchte interview van Margarita en Edwin de Roy van Zuydewijn: wraak op het koningshuis

Prinses Margarita, 2022. Beeld ANP / Robin Utrecht

De HP/De Tijd was een paar weken niet aan te slepen in 2003. Prinses Margarita, dochter van prinses Irene en peetdochter van koningin Beatrix, en haar echtgenoot Edwin deden zeer gedetailleerd uit de doeken wat er allemaal speelde binnen de koninklijke familie. Van de wijnconsumptie van de koningin tot een buitenechtelijk kind van Margarita’s vader: het kwam allemaal aan bod.

Prinses Beatrix en Prinses Margarita bij Jumping Amsterdam in de Rai, 26 januari 2019. Beeld BrunoPress/Robert Meerding

Vuile was buiten hangen

De reden dat Margarita en Edwin de vuile was over de koninklijke familie buiten hingen? Zij vonden dat ze slecht behandeld waren, omdat de voltallige familie had geprobeerd een huwelijk tussen hen te voorkomen. Margarita en Edwin beschuldigden de familie ervan dat ze Edwins bedrijf Fincentives had dwarsgezeten en claimden afgeluisterd en achtervolgd te worden.

Het huwelijk van prinses Margarita en Edwin, 19 juni 2001. Beeld ANP / ANP

Ook vertelden Margarita en Edwin over brallerige prinsen die stiekem hun middelvinger opstaken naar landgenoten die naar ze stonden te zwaaien. En dat Carlos Hugo, de ex-man van prinses Irene, zijn dochter zonder aankondiging voorstelde aan een halfbroertje. Ook vertelden ze hoe Beatrix ooit stampvoetend eiste dat Edwin niet op een familiefoto kwam. Wie het allemaal nog eens rustig terug wil lezen: de artikelen zijn in boekvorm (tweedehands) online te koop.

HP/De Tijd met het derde deel uit de serie Oranjebitter, waarin prinses Margarita en haar man Edwin de Roy van Zuydewijn hun ongenoegen uiten over de Koninklijke familie, 26 februari 2003. Beeld ANP / ANP

Einde huwelijk

Terug naar de reden dat Margarita en Edwin naar de pers te stapten voor het interview, dat maar liefst zestig uur duurde. Zij spanden in 2004 een rechtszaak aan tegen de staat (als vertegenwoordiger van het Koninklijk Huis). Nog datzelfde jaar liep hun huwelijk stuk en Margarita wilde weg. Ze legde het bij met haar familie. “Er is een eerlijke manier van praten ontstaan”, deelde ze met Linda. “Ik heb natuurlijk zo veel mensen gekwetst doordat ik achter hem ben blijven staan. Ik was mezelf goed kwijtgeraakt in die relatie. Ik was afhankelijk en ontzettend bang wat er zou gebeuren als ik hem zou loslaten.”

Prinses Margarita en haar man Edwin de Roy bij het kamerdebat met hun advocaat Nicolai, 12 maart 2013. Beeld ANP / ANP

Tijdens het kamerdebat , 12 maart 2013. Beeld Brunopress

Margarita trouwde in 2008 met advocaat Tjalling Siebe ten Cate, met wie ze twee dochters heeft (14 en bijna 12 jaar oud). Tegenwoordig ontwerpt ze sieraden en is ze bestuurslid van Jumping Amsterdam. En vooral: ze heeft haar verleden losgelaten, vertelde ze in De Telegraaf. “Ik heb een leuk leven opgebouwd, ben dol op mijn man en kinderen. Alles is mooi.”

Prinses Margarita en haar man Tjalling ten Cate, 16 september 2019. Beeld ANP / ANP

Edwin blijft doorgaan

Voor Edwin echter ligt de situatie, ook twintig jaar na hun ontboezemingen, anders. Hij spande nog menig rechtszaak aan, tegen zijn ex (voor alimentatie), tegen de regering (voor een schadevergoeding). In 2004 gaf toenmalig premier Balkenende toe dat Edwin was achtervolgd, maar niet afgeluisterd, in opdracht van Margarita’s opa, prins Bernhard.

In november liet Edwin weten wéér een rechtszaak te beginnen, ditmaal tegen de Nederlandse Staat, bij het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. Negeren, stelt Margarita, en daar lijkt de rest van haar familie zich bij aan te sluiten. Maar wat zou het fijn zijn als deze gekke epos uit de Oranje-geschiedenis eens afgesloten kan worden.