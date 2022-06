Warme banden met de familie

Prinses Carolina staat niet vaak zelf in de schijnwerpers, maar belangrijke familie-evenementen slaat ze niet over. Zo was ze niet alleen het bruidsmeisje op het huwelijk van prins Constantijn en prinses Laurentien, ook is ze peetmoeder van hun oudste dochter, Eloise én van Eliane, de tweede dochter van prinses Aimée en prins Floris.

Prinses Maria-Carolina de Bourbon de Parme en haar man Albert Brenninkmeijer tijdens het huwelijk van Prins Jaime de Bourbon de Parme met Viktoria Cservenyak Beeld ANP / ANP

Zo moeder, zo dochter

Geregeld gaat Carolina met haar moeder, prinses Irene, op pad. Hier kwam het duo terug van een lunch met koning Willem-Alexander en koningin Máxima.

Prinses Irene en prinses Carolina Beeld Getty Images

Huwelijk

In 2012 trouwde prinses Carolina met Albert Brenninkmeijer. Haar bruidsjurk was extra speciaal omdat de trouwjurk van haar moeder, het kant, erin verwerkt werd.

Prinses Carolina de Borbon Parma en prins Carlos de Borbon Parma op hun bruiloft in Juni 2012 in Florence Beeld WireImage

Gezin

Zo'n twee jaar na hun huwelijk, op 20 mei 2014, verwelkomden de twee hun dochter Alaïa-Maria en anderhalf jaar later hun zoon Xavier. Hier vind je een foto van het gezin toen Xavier net was geboren.

Bron: blauwbloed.eo.nl