Dit blijkt zondagavond uit documentaireserie Een porseleinen huwelijk van BNNVARA.

Aantekeningen

In de vierdelige documentaireserie wordt ingegaan op allerlei facetten van het huwelijk van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Hiervoor putten de makers onder andere uit aantekeningen die Max van der Stoel destijds maakte als onderhandelaar namens de Nederlandse regering. Zijn missie was een tikkeltje bijzonder: voorkomen dat de vader van koningin Maxima, Jorge Zorreguieta, bij het huwelijk aanwezig was. De reden daarvoor was zijn politieke rol tijdens de militaire dictatuur in Argentinië.

Ruzie

Uit zijn aantekening komt nu ook naar voren waar moeder en zoon ruzie om hadden. Dit ging namelijk om het feit dat koningin Beatrix niet wilde dat Willem-Alexander naar Buenos Aires ging om de hand van Máxima te vragen aan zijn schoonvader Jorge Zorreguieta. En bij het huwelijk aanwezig zijn werd al helemaal niet goedgekeurd.

Verrassing voor Maxima

De ruzie vond plaats op 15 januari 2001, tijdens een bijeenkomst op Paleis Noordeinde met Beatrix, Willem-Alexander, minister-president Wim Kok en toponderhandelaar Max van der Stoel. “Prins van Oranje, aanstaand weekend wil hij naar Buenos Aires om haar hand te vragen. Hare Majesteit wil niet. Prins van Oranje wil. Verrassing voor Máxima”, zo lezen de aantekeningen over de betreffende ruzie.

Monarchie in gevaar

Het leidde zelfs bijna tot een constitutionele crisis. Willem- Alexander wilde namelijk trouwen, ook als de politiek het huwelijk niet zou goedkeuren wanneer Zorreguieta aanwezig was.

Ondanks de verhitte discussies was Beatrix dankbaar voor de standvastigheid van Kok en Van der Stoel. “Hare Majesteit na afloop tegen Kok: Ik ben u dankbaar, gevolgen niet te overzien”, staat er geschreven, doelend op het feit dat hij Beatrix liet inzien dat het verwelkomen van Jorge Zorreguieta de monarchie in gevaar kon brengen.

Niet aanwezig

En zoals we inmiddels weten, was uiteindelijk moeders wil wet. Want de vader van Máxima was inderdaad niet aanwezig bij de bruiloft, die plaatsvond op 2-2-2002.

Vanaf dag één kunnen prinses Beatrix en koningin Máxima het goed met elkaar vinden. Máxima heeft een hechte band met haar schoonmoeder, maar toch zijn ze het niet overal over eens... Anne-Flore vertelt je in deze video hoe dat precies zit.

Bron: AD