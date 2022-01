Hippe hertogin: duchess Kate verschijnt in jurk met luipaardprint

De hertogin van Cambridge weet zelfs er zelfs een chique look van te maken!

Kate in luipaardprint

Laat het maar aan Kate over om de print gewoon binnen het koninklijke protocol te laten passen. Ze draagt een hooggesloten, kakigroene jurk met strik bij de hals.

Goedkope oorbellen

De panterjurk valt tot over haar knie en ze draagt er een zwart ceintuur bij. Daaronder draagt Kate hoge zwarte laarzen met hak van Ralph Lauren. De gouden oorbellen die ze er bij draagt zijn van ASOS en bestel je al voor € 12,49.

Beeld BrunoPress/Newspix

Beeld Getty Images

Shout

Kate bezocht woensdag het team van Shout in Londen. Shout is een platform waar je door een sms-berichtje te sturen terecht kunt bij mentale gezondheidsproblemen. Het platform werd 2,5 jaar geleden opgericht door William, Kate, Harry en Meghan. Het team had iets te vieren deze week, ze hebben namelijk een bijzondere mijlpaal bereikt: er zijn inmiddels al 1 miljoen gesprekken via Shout gevoerd.

Beeld GC Images

Beeld Getty Images

Beeld BrunoPress/Newspix

Beeld BrunoPress/Newspix

Bron: Beau Monde