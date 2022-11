Hoe gaat het nu met prinses Charlene? Prins Albert geeft een update

Daar liet Charlene voor het eerst weer haar gezicht zien na haar coronabesmetting. Toch was corona de afgelopen twee jaar lang niet de grootste zorg voor de prinses.

Hoe gaat het met Charlene?

De prinses werd vorig jaar meerdere keren geopereerd, nadat ze een oor-, neus- en keelontsteking opliep in Zuid-Afrika. Bovendien was ze nog maar net thuis in haar gouden kooi in Monaco toen ze naar Zwitserland afreisde om in een kliniek bij te komen van uitputtingsproblemen.

Ze is nog vaak uitgeput, beaamt prins Albert in het interview. Daarom kan ze niet bij ieder evenement en ceremonie aanwezig zijn om haar koninklijke plichten te vervullen. “Ze heeft nog tijd nodig om te herstellen en andere verplichtingen aan te gaan. Maar dat komt wel”, legt de prins uit. “Ik verheug me erover dat haar gezondheidstoestand al is verbeterd en dat ze veel evenementen kan bijwonen.”

Moeilijke periode

In een zeldzaam interview met het Zuid-Afrikaanse blad You vertelt Charlene afgelopen najaar zélf hoe het ervoor staat met haar gezondheid. Daarbij schuwt ze niet om de gelukkige vrouw te spelen. “Ik heb een hele moeilijke periode doorstaan, maar ik heb het geluk gehad dat ik gesteund en geliefd werd door mijn man, mijn kinderen en mijn familie”, vertelt Charlene. Daar putte ze al haar kracht uit.

“Ik voel me fysiek veel sterker. De weg is lang, moeilijk en pijnlijk geweest. Ik wil niet te snel gaan, maar ik voel me nu veel meer tot rust gekomen.”

