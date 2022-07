Hoera! Eliane van Vollenhoven is vandaag jarig!

Familie van Vollenhoven

Eliane is het tiende kleinkind van prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven en de tweede dochter van prins Floris en prinses Aimée. Hun oudste dochter Magali werd in 2009 grote zus van Eliane en de twee meiden kregen er later nog een broertje bij, Willem Jan.

Eliane van Vollenhoven staat niet vaak in de spotlight

Eliane staat niet vaak in de schijnwerpers. De laatste keer dat zij met haar ouders op de rode loper verscheen was tijdens de viering van de 80ste verjaardag van Pieter van Vollenhoven in 2019.

Zo moeder, zo dochter

Op het Instagramaccount van prins Floris krijgen we wel af en toe en kijkje in het gezinsleven van de familie Van Vollenhoven en daar is te zien dat Eliane steeds meer op haar moeder, prinses Aimée, gaat lijken.

Bron: Beaumonde