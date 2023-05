Hollands glorie: decor kroning Charles III heeft een onverwacht Nederlands tintje

Ja, onze Oranjes zijn natuurlijk wel aanwezig bij de kroning. Maar daarnaast is er die dag nog meer waar we trots op kunnen zijn als Nederlanders. De hooggeëerde gasten zitten zaterdag tijdens de kroning op echt Dutch design.

Kroning Charles in de Westminster Abbey

De stoelen in de Westminster Abbey, waar de ceremonie plaatsvindt, werden in 2016 vervangen. En daar kwamen niet zomaar wat stoelen van de plaatselijke woonboulevard voor terug. Nee, de Abbey werd voorzien van 2200 stoelen van het Nederlandse merk Casala.

Speciale nummering

Het merk heeft in samenwerking met Westminster Abbey twee jaar gewerkt aan de Curvy stoel. De zitting en rugleuning zijn gemaakt van eiken fineer en afgelakt met een beits die bestand is tegen kaarsvet. Aan de binnenzijde van de rugleuning van de stoelen is een speciale stoelnummering geplaatst. Er werd niet simpel een nummer op gemonteerd, nee, de stoelen hebben een digitaal nummeringssysteem. In de stoelen zit een display met rij- en stoelnummering die ervoor zorgt dat de gasten gemakkelijk de juiste zitplaats vinden. Als er geen nummer wordt getoond, is op de displays het kruis van de Westminster Abbey te zien. Op de rugleuning staat daarnaast ook het Westminster Abbey-wapen.

Koninklijke stoel

Een koninklijk stoeltje mag natuurlijk ook niet al te veel herrie maken bij het verplaatsen. Het moet niet door de hele kerk galmen als je een paar stoeltjes op elkaar stapelt. Daarom is er een geluiddempende stapelbescherming van vilt aan de onderzijde van de zitting gemonteerd, die het geluid tijdens het op- en afstapelen vermindert. Nee, dit is niet zomaar een stoeltje. Koning Willem-Alexander en Máxima zullen dit weekend extra lekker zitten in de kerk.

Casala stoelen in de Westminster Abbey Beeld Casala

