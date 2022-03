Een reis naar Belize, Jamaica en de Bahamas is niet het vervelendste klusje om te krijgen van de Queen. William en Kate genieten er op de eerste dagen van de trip dan ook zichtbaar van. Dagen vol met verplichtingen zijn een stuk minder erg op een tropische locatie.

Nederlandse outfit van hertogin Kate

Zo’n volle agenda tijdens een trip naar een warme plek vraagt natuurlijk ook om een strak schema. Niet alleen voor de afspraken, maar ook voor de outfits. Want elke afspraak vraagt natuurlijk weer om een nieuwe outfit. Maandag bezochten de twee een trainingslocatie van het Britse leger in Belize. Dit bezoek aan de jungle had een Nederlands tintje, want de hertogin droeg een blouse van het Nederlandse merk Scotch & Soda. Deze combineerde ze met een groene broek van G-star, óók een Nederlands merk, en een wit T-shirt.

Kates outfit kopen

Helaas is de blouse niet meer verkrijgbaar in de Nederlandse winkels, maar misschien kun je ‘m tweedehands of iets soortgelijks vinden. De broek is uit de nieuwe collectie en kun je hier kopen.

Beeld Getty Images

Beeld Samir Hussein/WireImage

Bron: Instagram