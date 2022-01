Blijkbaar is er maar één grote ster woonachtig in Paleis Huis ten Bosch in Den Haag, en dat is Mambo.

Meeting van Máxima verstoord

De koninklijke viervoeter is er blijkbaar niet onder de indruk van dat Máxima een belangrijke afspraak heeft met het Expertise Center Education Care op Saba, de winnaar van Appeltje van Oranje 2021. Op een brutale, maar schattige manier verstoort toypoedel Mambo het gesprek. “Kom Mambo, kom hier”, reageert ze op het geblaf.

Libelle’s royaltyverslaggever Rick Evers deelt het fragment op Twitter:

Máxima’s hondje Mambo bemoeit zich met het gesprek.



Koningin Máxima ‘bezocht’ Expertise Center Education Care op Saba, winnaar Appeltje van Oranje 2021. Ze sprak ook met kinderen die open vertelden over hun ervaringen met het project Ways of Wellneing voor kwetsbare scholieren. pic.twitter.com/RGng232d3L — Rick Evers (@RickEversRoyal) 13 januari 2022

Mambo

Afgelopen Dierendag maakten Willem-Alexander en Máxima hun gezinsuitbreiding bekend. “Maak kennis met Mambo, het nieuwste lid van het Koninklijk gezin!”, schreven ze toen bij het onderstaande bericht. De pup was destijds acht maanden oud.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Koninklijk Huis (@koninklijkhuis) op 13 Jan 2022 om 7:40 PST

Het hondje was vooral voor Máxima bedoeld, omdat haar oudste twee dochters het nest al snel zouden verlaten. “We hebben de labradors natuurlijk al, maar deze is nieuw”, vertelde prinses Amalia aan Claudia de Breij toen ze werd geïnterviewd voor haar boek ter ere van haar achttiende verjaardag. “Mambo is eigenlijk voor mama, omdat Alexia en ik het huis uit gaan.”

