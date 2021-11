Hoog, laag of kittig: de mooiste schoenen van koningin Máxima op een rij

Want haar staat werkelijk alles, van stijlvolle sleehakken tot kittige pumps. En mogen we éven een momentje voor de hakhoogte waar ze zich zonder enig probleem op lijkt voort te bewegen?

Zilver

Koningin Máxima is dol op een hak. Een hoge hak, welteverstaan. Volgens bronnen zou ze het liefst niet lager dan tien (!) centimeter gaan wanneer ze een hak draagt, omdat haar voeten op die manier kleiner zouden lijken. Ze draait haar hand ook niet om voor hoge naaldhakken. Dat bewijst ze maar weer eens in Noorwegen, waar ze tijdens een driedaags staatsbezoek met Willem-Alexander kiest voor opvallend zilver.

Knalgroen

Ook in Leiden werd Máxima gespot op hoge naaldhakken, in het gifgroen. Die combineerde ze moeiteloos met een groene jurk én groene hoed. Haar lach doet vermoeden dat ook deze hakhoogte haar prima afgaat.

Nude maar hoog

Een nude kleurtje past goed bij de klassieke look die onze koningin zo nu en dan uit de kast tovert. Want hoewel ze vaak voor een opvallende kleur gaat, omarmt Máxima soms ook een ingetogen kleurenpallet. Mits de look dan wel wordt afgemaakt met een minstens tien centimeter hoge hak, natuurlijk.

Bijzondere details

Op 10 maart 2020 in Jakarta, Indonesië, deed koningin Máxima hoofden draaien met deze indrukwekkende schoenen, voorzien dan de prachtige gouden details.

Zuurstokroze

Een grote, opvallende rok te heftig? Niet voor onze koningin. In plaats van dit kledingstuk te combineren met ingetogen en subtiel schoeisel, droeg ze er een knalroze top en hoofddeksel bij, met eveneens zuurstokroze pumps.

Glimmend zwart lakleer

Een klassieke pump met een twist. Koningin Máxima draagt ook een zwarte pump stijlvol en origineel: torenhoog, met een rode zool en gemaakt van glimmend lakleer. En Máxima zou Máxima niet zijn als ze er niet een spannende rode jurk boven zou dragen.

Sleehakken

Soms, heel soms, gaat Máxima voor iets meer comfort. Niet in de vorm van een platte schoen, maar in de vorm van iets meer ondersteuning tijdens het lopen. Zo nu en dan trekt ze namelijk een stoerdere sleehak uit de kast, zoals in de zomer van 2021 in Nieuwegein.

Maxima

Blokhak

Een ietwat stevigere hak, zoals de blokhak, draagt ze soms ook. Mits ze wel voorzien zijn van een uniek, vrouwelijk detail natuurlijk. Hier op de kiek: Máxima in Den Haag, op 28 mei 2019.

Een close-up van dezelfde hakken op een later moment in 2019, want dat verdienen ze wel.

Platte schoenen

Een unicum, maar heel zelden stapt koningin Máxima tijdens een werkbezoek naar buiten op platte schoenen. Zo attendeerde ze de LOEY prijsuitreiking voor de beste online ondernemer in 2017 op slippers. Het betreft zeer stijlvolle slippers mét stijlvolle jurk, maar het bewijst maar eens dat onze koningin altijd blijft verrassen. Bekijk hier Máxima’s favoriete platte schoenen.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima zijn deze week op staatsbezoek in Noorwegen. Royaltyverslaggever Rick Evers was bij het staatsbanket en hoorde de speeches van Willem-Alexander en koning Harald V. Hij biedt een exclusief kijkje achter de schermen:

Bron: Nouveau, ANP