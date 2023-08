Iconische jas en jurk van prinses Diana te bewonderen in Kunstmuseum Den Haag

Het gaat om een zwart Chanel-jasje van ontwerper Karl Lagerfeld en een cocktailjurk met glitter van Catherine Walker, meldt NU.nl. De kleding wordt geëxposeerd in het kader van de tentoonstelling Royals & Rebels - British Fashion, die tot en met 7 januari 2024 duurt. Het Kunstmuseum geeft bezoekers hiermee de kans om in ‘de rijke geschiedenis van de Britse mode te duiken’.

Op de website van het Kunstmuseum wordt Lady Di omschreven als ‘een rebel die mode aangreep om een statement te maken’. Het is donderdag 31 augustus precies 26 jaar geleden dat de prinses overleed bij een auto-ongeluk.

Eerbetoon

Royals & Rebels is meteen een eerbetoon aan ontwerpster Vivienne Westwood, die in december vorig jaar overleed. Westwood was een van de meest vooraanstaande Britse ontwerpers tijdens het punktijdperk in de jaren zeventig en tachtig. Ze ontwierp onder andere de trouwjurk voor het personage Carrie Bradshaw in de populaire serie Sex And The City. ‘Met haar gevoel voor de rijke traditie en haar rebelse, geniale invallen bereidde zij de weg voor vele anderen: in the city, in the country en als royal & rebel’, schrijft het museum over haar.

Ook ontwerpen van Alexander McQueen, Stella McCartney en Paul Smith zullen worden tentoongesteld.

Bron: Kunstmuseum.nl, NU.nl