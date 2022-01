Sterker nog: de twee sliepen volgens die bron allebei in een ander hotel.

Huwelijksproblemen Albert en Charlene

Charlene en Albert hebben een bewogen jaar achter de rug. Charlene zou een kort bezoek aan Zuid-Afrika brengen, maar verbleef daar uiteindelijk ruim een half jaar wegens gezondheidsproblemen. Toen ze uiteindelijk terug mocht vliegen, ging ze bijna linea recta naar een kliniek in Zwitserland. Genoeg stof om de geruchtenmolen flink te laten draaien: wílde Charlene wel naar huis? Probeerde ze haar man Albert niet te ontlopen? Vond ze het wel zo erg om haar 10-jarig huwelijksjubileum met hem te moeten missen?

Huwelijksreis

Niet gek dat het volk van Monaco weinig vertrouwen heeft in het stel. En dat komt niet alleen omdat schandaalprins Albert bekend staat om zijn affaires en buitenechtelijke kinderen. Er gaan meer verhalen rond die bevestigen dat Charlene ongelukkig is in haar huwelijk, zo ook over hun huwelijksreis.

Aparte hotels

In 2011 gingen de twee op huwelijksreis naar Charlenes thuisland Zuid-Afrika. Het blijkt dat ze in verschillende hotels sliepen tijdens de reis: Charlene in Umhlanga Rocks, een luxeresort aan zee, en Albert in het Hilton Hotel in de stad Durban, 16 kilometer bij elkaar vandaan. Dit bevestigde een senior hoveling van het Hof aan The Daily News.

‘Verkeersproblemen’

De uitleg vanuit het koningshuis? Albert zou dit zelf hebben gewild om ‘verkeersproblemen’ te voorkomen. Hij wilde het drukke verkeer 's ochtends vermijden als hij naar vroege afspraken moest. Dit vertelde Peter Allen van The Daily Mail aan ABC News. “Waarom Charlene dan niet bij hem in Durban verbleef? Dat is een mysterie”, aldus Allen.

Kamer bewaakt

Maar de geruchten gaan nog verder. Vóór de bruiloft zou Charlene een vluchtpoging hebben gedaan. Ze pakte haar koffers toen ze hoorde over het derde buitenechtelijke kind van Albert. Ze kocht een vliegticket naar Zuid-Afrika en reed naar het vliegveld, maar werd onderschept voor ze bij het vliegveld aankwam. Ze moest haar paspoort afleveren en in gesprek gaan met de prins. Dit zou niet de eerste vluchtpoging zijn die ze deed. Om deze vluchtpogingen werd haar kamer in het hotel tijdens de huwelijksreis zelfs bewaakt zodat ze er niet tussenuit kon knijpen, luiden de geruchten.

Als we érgens een vlieg op de muur konden zijn...

De bijzondere band tussen Charlene van Monaco en Máxima:

Bron: Beau Monde