Inspiratie: de warmste herfsttinten uit Máxima's garderobe

1. Glanzend roestbruin

Beeld UK Press via Getty Images

De term ‘roestbruin’ doet je misschien meer denken aan een oude fiets dan aan de outfit van Hare Majesteit, maar het een van Máxima's favoriete najaarstinten in haar garderobe. En zo blijkt maar weer, roestbruin is dé kleur voor stijlvolle jurken die met een beetje glans zelfs feestelijk zijn.

2. Okergeel

Beeld Getty Images

Een hoofddeksel met veren die zo hoog de lucht in steken, is wanneer je geen koningin bent misschien wat over the top. Wat we deze herfst wel regelrecht kunnen kopiëren naar onze kledingkast? Okergeel!

3. Pimpelpaars

Máxima in een paarse outfit. Beeld WireImage/Getty Images

Paars: je vindt ‘t geweldig, of je vindt ‘t niks. Koningin Máxima is in elk geval fan, en durft het zelfs te combineren met felroze. Dat vergt kennis van zaken, want die kleurcombinatie wordt al snel snoepjeszoet, en daar moet je maar net van houden. De koningin is er in elk geval in geslaagd om deze kleuren mooi bij elkaar aan te laten sluiten, en we hadden natuurlijk ook niet anders verwacht.

4. Dierenprint

Beeld WireImage/Getty Images

De dierenprint is de laatste jaren weer helemaal on trend, en dat is Máxima niet ontgaan. Ze is er niet te zuinig mee; zowel rok, top als blazer zijn ermee gesierd. En eerlijk is eerlijk, dat staat haar goed.

5. Warm rood

Beeld Getty Images

Warme roodtinten zijn echt niet voorbehouden aan kerstavond. Juist in het najaar is het dé kleur om te shinen, en te combineren met herfstige prints. Máxima's tactiek? Warm rood combineren met een nog veel grotere trend: de ruitjesprint.

Hoeft een herfstoutfit voor jou niet per se uit warme herfsttinten te bestaan? Vindt Máxima ook. Haar mooiste herfstlooks vind je hier, van felrode pakken tot leren broeken.