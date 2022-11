Japanse hof: er is borstkanker geconstateerd bij prinses Nobuko (67)

De Japanse media laten weten dat het gaat om een vroeg stadium.

Borstkanker geconstateerd bij prinses Nobuko

Morgen wordt de prinses opgenomen in het Keio University Hospital in Tokio en zaterdag zal ze een operatie ondergaan, zo laat het Imperial Household Agency -zoals het Japanse Hof wordt genoemd - weten.

Diagnose

De kanker werd ontdekt nadat de prinses op 4 november een MRI en een biopsie onderging. Dit gebeurde bij een vervolgonderzoek van een in 2019 gebroken wervel. Er werd kanker in de rechterborst gevonden. De prinses heeft verder geen symptomen.

Wie is prinses Nobuko?

Prinses Nobuko is sinds 1980 lid van de keizerlijke familie van Japan. Ze trouwde dat jaar met prins Tomohito, die in 2012 overleed. Prins Tomohito was een volle neef van keizer Akihito, die in 2019 terugtrad. Nobuko is de kleindochter van de voormalige premier Shigeru Yoshida en de jongere zus van voormalig premier Taro Aso.

De Spaanse koningin Letizia wordt de laatste tijd vaak gespot met zogeheten ‘doorkijkjes’ in haar kleding en daar is niet iederéén fan van...

Bron: Vorsten