Eloise woonde al in Amsterdam, maar heeft daar nu een nieuw stekkie gevonden. In Amsterdam-West neemt ze haar intrek in een prachtig appartement dat ze met drie vriendinnen huurt.

“Heel dramatisch”

Op haar Instagram deelt Eloise een foto van zichzelf terwijl ze op haar bed zit. ‘Ik wou nog wat delen’, zo begint ze haar post. ‘Ik ben namelijk verhuisd! Heel dramatisch, maar het voelt als een nieuw hoofdstuk. Ik heb heel veel zin om van alles erover te delen met jullie. ik kan ook niet wachten om op mijn nieuwe plekje te wonen’, aldus Eloise.

Bed van Eloise te koop

Eloise blijkt met een schone lei te willen beginnen, want in haar Instagram Stories deelt ze vervolgens foto’s van haar bed met de boodschap dat ze deze graag wil verkopen. Iedereen die geïnteresseerd is kan zich volgens haar melden bij haar oude adres in Amsterdam. Eloise voegt er aan toe dat ze haar bed en matras ‘voor goedkoop’ van de hand wil doen.

Je kunt nu slapen in het oude bed van gravin Eloise (voor een prikkie) Beeld Instagram @eloisevanoranje

Royal verhuizing

Eloise is niet de enige Oranje die deze zomer in de weer is met verhuisdozen. Ook prinses Amalia verhuist deze zomer naar Amsterdam vanwege haar studie. Amalia liet onlangs nog weten dat ze erg dankbaar is dat ze ondanks de woningcrisis toch nog woonruimte heeft gevonden in Amsterdam.

Wij vroegen Eloise een tijdje geleden wat voor dingen zij voor het laatst heeft gedaan en kregen verrassende antwoorden te horen:

Bron: Instagram