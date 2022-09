Kate Middleton brengt ode aan koningin Elizabeth met dít speciale sieraad

Vooral de ketting is een bijzonder eerbetoon aan de overleden koningin.

Kate Middletons ode aan Elizabeth

De Japanse parelketting die Kate draagt, is niet zomaar een eerbetoon aan de koningin. Deze prachtige ketting was ooit van koningin Elizabeth zelf. Het is een driedelige parelketting met een grote steen in het midden. Om het af te maken droeg Kate pareloorbellen. Hoewel de parel sowieso een sieradenklassieker is, zit er vandaag een extra betekenis achter. Het is voor de royals namelijk traditie om in tijden van rouw parels te dragen.

Bij de opvallende sieraden draagt Kate een ingetogen, zwarte outfit. Een lange blazer met dubbele knopen en een hoed met zwarte sluier benadrukken nog eens extra dat de prinses in rouw is.

Kate Middleton bij de uitvaart van koningin Elizabeth op Westminster Abbey. Beeld Getty Images

Kate Middleton en haar kinderen bij de uitvaart van koningin Elizabeth op Westminster Abbey. Beeld Getty Images

Nog een eerbetoon

Het is niet de eerste keer dat Kate een ode brengt aan koningin Elizabeth met haar outfit. De afgelopen week droeg zij vaker sieraden die verwezen naar de overleden koningin. Op 14 september droeg zij bijvoorbeeld een broche in de vorm van een blad en met drie parels. Deze was ook van de koningin, die ze zelf droeg op haar 73e verjaardag in 1999.

Kate Middleton bij de receptie van koningin Elizabeth op 14 september. Beeld Getty Images

Bijzondere ketting

Ook dit weekend droeg Kate een parelketting, bestaande uit drie kettingen, die ook van de koningin is geweest. Sterker nog, dit was een de ketting die we het vaakst bij koningin Elizabeth hebben gezien. “Ze was geen materialistische vrouw”, zei een voormalig adjudant van Elizabeth daarover tegen People Magazine. “Ze droeg iedere dag dezelfde halsketting.”

Kate Middleton bij een lunch voor gouverneur-generaals op 18 september. Beeld Getty Images

Bron: The Royal Family, Marie Claire Australia, People.