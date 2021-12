Kate Middleton straalt in dé najaarstrend: de paisley blouse (en hier koop je ’m)

Goed nieuws voor de fans: deze blouse kun je bij de Bijenkorf kopen.

Kate gespot in najaarstrend

Kate bracht donderdag een bezoekje aan het V&A-museum in Londen om daar een unieke collectie van de Fabergé-eieren te zien die door koningin Elizabeth zijn uitgeleend.

De outfit

Hartstikke leuk, die peperdure eieren, maar wij hebben meer oog voor de outfit van Kate. Ze zag er even elegant uit als altijd, maar wel in een outfit die de niet-royal-vrouw ook gewoon kan dragen!

Paisley blouse

Ze ging voor een look die je kunt bestempelen als ‘seventies retro chic’. Ze droeg een paisley blouse met najaarskleuren op een hoge zwarte broek met riem. Haar haren droeg ze in een hoge paardenstaart, waardoor haar gouden oorringen goed te zien waren.

Hier koop je 'm

Even over die blouse, want daar zijn we weg van! Het is een blouse uit de nieuwe collectie van Ralph Lauren. Het is er een met pofmouwen en een strikkraag. Hij is bij de Bijenkorf te koop voor €149.

Bekijk ’m hier nog even goed:

Kate Middleton straalt in dé najaarstrend: de paisley blouse Beeld Getty Images

Kate Middleton straalt in dé najaarstrend: de paisley blouse Beeld Getty Images

Dit was de grappige bijnaam van Kate Middleton

Bron: Marie Claire