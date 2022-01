Kijktip: docu-serie over het porseleinen huwelijk van ons koningspaar binnenkort op de buis

Deze docu-serie wordt vanaf 31 januari vier dagen achter elkaar uitgezonden, meldt Beau Monde.

Documentaireserie over porseleinen huwelijk

Twintig jaar geleden stapte het koningspaar in het huwelijksbootje en dus is het tijd om terug te blikken. Op de mooie en romantische kanten van het huwelijk, maar ook op de toestand eromheen. Willem-Alexander moest namelijk bijna kiezen tussen de troon en de liefde. Hoe zat het ook alweer?

Huwelijkscrisis

Toen Willem-Alexander en Máxima zich in 2001 verloofden was namelijk nog niet duidelijk of de regering wel akkoord zou gaan met hun huwelijk. De Eerste en de Tweede Kamer moesten toestemming geven, maar de vraag was nog maar of ze dat zouden doen, gezien het verleden van de vader van Máxima.

‘Geheime’ documenten

Jorge Zorreguieta was namelijk onderdeel van de burgerregering tijdens de Argentijnse militaire dictatuur en daar tilden veel politici zwaar aan. De documentaire van BNNVARA zoomt in op deze kwestie. Niet alleen wordt er gebruik gemaakt van oude beelden en interviews, er komen ook ‘geheime’ documenten van besprekingen over het huwelijk aan bod.

