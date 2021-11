Kijktip: Meghan Markle is te gast in de talkshow van Ellen DeGeneres

“Er is veel veranderd sinds de laatste keer dat Meghan, de hertogin van Sussex, in de Warner Brothers-studio was. Morgen volgt de rest van het interview. Mis het niet”, luidt de aankondiging.

Meghan Markle bij Ellen DeGeneres

Op het Instagram-account is alvast een kleine preview van het interview te zien. In de video die een ruime minuut duurt praat Meghan over het begin van haar acteercarrière.

Audities

Zo kwam Meghan vaak in de Warner Brothers-studio, waar de talkshow opgenomen wordt. Ze deed daar namelijk regelmatig audities. Ze vertelt dat de beveiligers van het gebouw altijd zo aardig waren en haar keer op keer succes wensten voor de audities die ze deed.

Oude auto

Ook vertelt ze dat ze destijds in een heel oude Ford reed, waarvan de deur aan de bestuurderskant niet meer openging. Ze moest via de kofferbak van de auto naar binnen klimmen. Ze parkeerde expres op een afgelegen parkeergedeelte van de studio, zodat mensen niet konden zien hoe ze haar auto in klauterde.

Het interview

We kunnen wel zeggen dat er inderdaad een boel veranderd is in het leven van Meghan. Door deze preview van het interview denken kenners dat het gesprek grotendeels een terugblik op de acteercarrière van Meghan zal zijn. Wat er verder besproken gaat worden, bijvoorbeeld over het Britse koningshuis, is nog niet bekend.

Einde van de talkshow

Dit is het laatste seizoen van de talkshow van Ellen DeGeneres. Ellen liet eerder al weten na dit seizoen te stoppen. Wel zou het laatste seizoen er een vol verrassingen worden. Nu blijkt Meghan een van die verrassingen te zijn. Wil je het interview met Meghan zien? Op ellentube.com komt het interview de dag na de uitzending online.

Bron: AD.