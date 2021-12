Kinderen stelen de show op de zomerse kerstkaart van prins William en hertogin Kate

Dit jaar kozen ze weer voor een zomerse kerstkaart.

Jordanië

De Britse koninklijke familie bracht vandaag een nieuw familieportret van William, Kate en de kinderen naar buiten, speciaal voor de feestdagen. Het is een prachtige foto van hun vakantietrip naar Jordanië eerder dit jaar. Jordanië heeft een speciale betekenis voor het gezin, aangezien Kate daar een deel van haar jeugd doorbracht. Haar vader werkte er als vluchtcoördinator voor British Airways.

Toen prins William in 2018 het Midden-Oosten bezocht tijdens een officiële tournee, vertelde hij dat hij in de toekomst graag terug wilde komen met hun kinderen. Afgelopen jaar was het zover, maar wanneer de gezinsvakantie precies plaatsvond is niet bekendgemaakt.

Groot geworden

Het is een heerlijke, ontspannen foto. Hoewel William en Kate er stralend op staan, met allebei een liefdevolle hand op elkaars knie, zijn het vooral de kinderen die de show stelen. Wat zijn ze groot geworden!

William draagt een simpel kaki poloshirt en Kate ziet er zoals gewoonlijk weer stralend uit in een kaki midi-jurk. Prinses Charlotte draagt een schattige geruite jurk, de stoere prins George poseert in een camouflage-T-shirt en grijze korte broek en prins Louis zit in kleermakerszit vooraan in een gestreept T-shirt. Wat een plaatje...

Een week eerder

De hertog en hertogin van Cambridge delen de foto op Instagram, met daarbij de tekst: “Verheugd delen we een ​​nieuwe foto van ons gezin, die de kerstkaart van dit jaar siert.” Opvallend is dat het stel de foto bijna een week eerder naar buiten brengt dan vorig jaar. Dat komt waarschijnlijk doordat de foto toen nog vóór de officiële onthulling op sociale media was gelekt.

