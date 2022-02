Koning Albert en prinses Delphine voor het eerst samen gezien

Het is de eerste keer dat ze samen in het openbaar verschenen.

Compleet

De overleden leden van de Belgische koninklijke familie worden elk jaar herdacht tijdens een mis in Laken. In de Onze-Lieve-Vrouwekerk bevinden zich de graftombes van de belangrijkste overleden leden van het Belgisch koningshuis. Koning Albert (87) kwam aan met een wandelstok en pleister op zijn hoofd. Samen met zijn echtgenote, koningin Paola, liep hij naar de kerk. Ook het koningspaar Filip en Mathilde waren aanwezig, net als prinses Astrid, prins Lorenz, prins Laurent en prinses Claire. Verder waren voor het eerst prinses Delphine en haar man James O’Hare van de partij.

De Belgische royaltywatcher Wim Dehandschutter deelt op Twitter beelden. “Koning Albert en prins Delphine in één beeld in het openbaar. Dat we dát ooit zouden meemaken - het leek twee jaar geleden onvoorstelbaar”, schrijft hij.

🇧🇪 Koning Albert en prinses Delphine in 1 beeld in het openbaar. Dat we dát ooit zouden meemaken - het leek twee jaar geleden onvoorstelbaar.



✝️ Ze waren bij een herdenkingsdienst in de kerk van Laken.



❗️ Terwijl Albert de trappen afgaat, krijgt Delphine nog een warm afscheid. pic.twitter.com/YRuI6x8AAH — [Wim Dehandschutter] (@WDehandschutter) 17 februari 2022

Officiële activiteiten

Vorig jaar was er ook een herdenking van de overleden leden van de koninklijke familie, maar vanwege de coronamaatregelen was er toen geen mis. De royals konden toen per koppel op verschillende tijdstippen naar de kerk om te herdenken. Daardoor kruisten Albert en Delphine elkaar toen niet. Het was toen wel de eerste keer dat de kersverse prinses een officiële activiteit van het koningshuis meemaakte. Verder was Delphine vorig jaar aanwezig op de nationale feestdag, maar daar mag koning Albert sinds zijn troonsafstand in 2013 niet meer naartoe.

Ver van elkaar

De koning zat donderdag overigens redelijk ver van zijn buitenechtelijke dochter in de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Laken. Hij zat op de eerste rij aan de linkerkant, terwijl prinses Delphine op de tweede rij rechts plaatsnam. Na afloop van de mis begroetten de Belgische royals hun fans. Ze kregen bloemen en cadeaus.

