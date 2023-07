Koning Willem-Alexander biedt in historische toespraak excuses aan voor slavernijverleden

Het was dit jaar voor het eerst dat de koning een toespraak hield tijdens de Nationale Herdenking Slavernijverleden. De excuses zijn zelfs historisch te noemen, omdat geen enkel staatshoofd dat tot nog toe had gedaan.

‘‘Slavernij is het meest kwetsend, het meest vernederend, het meest mensonterend. Een medemens zien als koopwaar, als willoos werktuig om winst mee te maken. Wij dragen de gruwelijkheid van het slavernijverleden met ons mee. De gevolgen daarvan zijn vandaag nog steeds te voelen in racisme. In december maakte de minister-president excuses, vandaag sta ik hier voor u’’, verwees de koning naar het mea culpa van Mark Rutte in december vorig jaar.

‘Met hart en ziel beleefd’

Het publiek was geroerd door de toespraak, net als Willem-Alexander zelf, wat hij met zijn woorden bevestigde: ‘‘Ze [de excuses, red.] worden door mij met hart en ziel intens beleefd.’’

Dat het slavernijverleden gevoelig ligt bij de koning, komt ook omdat hij Suriname en Curaçao meerdere malen met koningin Máxima en oudste dochter Amalia heeft bezocht. ‘‘We hebben met mensen gesproken die maar drie generaties terug hoeven te gaan voor een familielid dat tot slaaf was gemaakt.’’

Symbool van eenheid

Hoewel de excuses voor aanvang van de Nationale Herdenking werden verwacht, waren ze niet per se vanzelfsprekend. Vorig jaar sprak Rutte nog zijn twijfels uit over een eventueel mea culpa van de koning, omdat de vorst een ‘symbool van de eenheid van het land’ zou symboliseren. ‘‘Die wil je niet in het publieke debat trekken.’’

Zelf zei de koning daarover: ,,Ik realiseer me heel goed dat lang niet iedereen dezelfde gevoelens heeft bij deze herdenking. Er zijn ook Nederlanders die het aanbieden van excuses overdreven vinden. Zij ondersteunen echter in overgrote meerderheid wél de strijd voor gelijkwaardigheid van alle mensen, ongeacht kleur of culturele achtergrond. Daarom wil ik u vragen: stel uw hart open voor al die mensen die hier vandaag niet zijn, maar die wél samen met u willen werken aan een samenleving waarin iedereen volwaardig kan meedoen.”

‘Begin van een nieuw hoofdstuk’

Verschillende Nederlandse artiesten uitten zich positief over de spijtbetuiging van de koning. Zo noemde de Surinaams-Nederlandse zanger Jeangu Macrooy, bekend van het Eurovisie Songfestival, de excuses ‘het begin van een nieuw hoofdstuk’. Volgens rapper Akwasi heeft Willem-Alexander zichzelf met zijn speech ‘onsterfelijk gemaakt’.

De historische toespraak is ook buitenlandse media opgevallen. Onder meer de kranten The New York Times (Amerika) en The Daily Mail (Verenigd Koninkrijk) schreven erover. Ook op de Franse en Chinese televisie werden de excuses van Willem-Alexander besproken.

