Koning Willem-Alexander: “Mannen hebben er de laatste duizenden jaren een potje van gemaakt”

Willem-Alexander en Máxima zijn drie dagen op staatsbezoek in Slowakije. Woensdag hadden ze daar in het kader van Internationale Vrouwendag een gesprek over gendergelijkheid en vrouwenemancipatie met Slowaakse jongeren.

Máxima over gendergelijkheid

Koningin Máxima vertelde aan het eind van die bijeenkomst dat zij tijdens haar studie Economie en haar werk bij verschillende banken weinig vrouwen om zich heen zag. De koningin was “een van de enige” vrouwen. Diversiteit is van groot belang, stelde Máxima. “Ik denk niet dat dat ter discussie staat.” Ze vertelde ook dat ze de afgelopen twintig jaar in Nederland veel met gendergelijkheid bezig is geweest en vroeg de aanwezige vrouwen om “assertief” te zijn, want “het komt niet zomaar”. Máxima vindt dat ook in Nederland meer actie nodig is en refereerde aan de plannen voor gratis kinderopvang.

Koning Willem-Alexander Internationale Vrouwendag

De koning was het “100 procent” met zijn vrouw eens. “Niet alleen vandaag, maar 365 dagen per jaar”, voegde hij daar lachend aan toe. Volgens de koning hebben mannen er de laatste duizenden jaren “een potje” van gemaakt. Daarom roept hij vrouwen op mannen niet “te kopiëren”, maar eigen talenten te gebruiken. De moderne gemeenschap heeft alle unieke talenten nodig “om te bloeien”, stelde de koning, en “diversiteit is kracht, geen zwakte”.

Zouden de dochters van de koning ook een bijnaam voor hem hebben? In zijn studietijd had hij die in ieder geval wel:

Bron: ANP