Koning Willem-Alexander met longontsteking op bezoek in Ter Apel

De koning bracht samen met staatssecretaris Eric van der Burg een onaangekondigd bezoek aan Ter Apel. Hij sprak daar volgens het AD onder andere met een verpleegkundige van Artsen zonder Grenzen. In dat gesprek vertelde hij dat hij herstellende is van een longontsteking.

Longontsteking

Volgens de krant was de koning flink aan het hoesten en kreeg hij het ene glas water na het andere, maar maakte hij buiten dat een gezonde indruk. De verpleegkundige reageerde gevat dat er ook hoestdrank aanwezig was, maar dat leek niet nodig.

Beeld ANP / ANP

Willem-Alexander in Ter Apel

Willem-Alexander vertelde aan de pers dat hij geraakt was door de beelden uit Ter Apel op televisie. “Ik wilde graag de mensen hier een hart onder de riem steken. Want hier werken ook mensen, het is geen apparaat hè? Dit doet ook hen wat", zei hij. Naast zijn gesprekje met de medewerker van Artsen zonder Grenzen sprak Willem-Alexander ook met medewerkers van de COA, de politie de Immigratie- en Naturalisatiedienst, AzG en het Rode Kruis. Ook sprak hij daar met een aantal asielzoekers. Hij gaf aan dat de medewerkers van het COA hun uiterste best doen om alles in goede banen te leiden. Als het niet gaat zoals het moet, ligt het volgens de koning niet aan de medewerkers maar aan het feit dat het nu te druk is op de locatie.

Koningspaar op reis

Ons koningspaar zou maandag in het vliegtuig stappen naar de Verenigde Staten voor een werkbezoek aan Californië en Texas. Of de koning al fit genoeg is voor dat bezoek, is nog niet bekend. De RVD gaf woensdag aan daar nog niets over te kunnen zeggen.

Bron: AD.nl