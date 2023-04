Koning Willem-Alexander over discussie geaardheid Amalia: “Het huwelijk is voor iedereen open”

In de aflevering van deze week staan inclusiviteit en diversiteit centraal. Willem-Alexander en Edwin bespreken onder meer de LHBTIQ+-community en ook de geaardheid van prinses Amalia komt aan bod.

Inclusiviteit in Nederland

“Hoe inclusief is Nederland eigenlijk?” begint Evers de aflevering. “Op papier of in de werkelijkheid?” vraagt de koning daarop lachend. “Op papier hebben we echt hele goede anti-discriminatiewetgeving, die inclusiviteit bevordert. Helaas is dat in de praktijk nog niet altijd het geval. Zolang dat zo is, zal ik proberen me in te blijven zetten om duidelijk te maken dat we nog niet klaar zijn als maatschappij. Bij mijn inhuldiging heb ik immers gezworen dat ik de vrijheid en de rechten van alle Nederlanders en alle ingezetenen in het land zou beschermen.”

Jubileum COC

Zeven jaar geleden vierde Koning Willem-Alexander het zeventigjarige bestaan van de COC mee, een organisatie die zich inzet voor inclusiviteit en diversiteit. Tijdens de viering werd stilgestaan bij de strijd om jezelf te mogen zijn en de maatschappelijke acceptatie van ieders seksuele oriëntatie. Dat bezoek maakte grote indruk bij de koning, vertelt hij. “Je spreekt bij zo’n bezoek mensen die dagelijks te maken krijgen met discriminatie door hun geaardheid. Het pestgedrag op scholen, het niet helemaal geaccepteerd worden. Op allerlei verschillende manieren is er nog discriminatie in Nederland. Ik hoop dat een organisatie als COC uiteindelijk niet meer nodig is.”

Geaardheid prinses Amalia

De discussie die rond 2017 werd gevoerd over of dochter en troonopvolger prinses Amalia mag trouwen met iemand van het eigen geslacht, bevalt onze koning nog steeds niet. “Op een gegeven moment wordt er, en dat is dan ook wel weer heel erg Nederlands, altijd wel weer een onderwerp gevonden om over te discussiëren. En dan zeg ik: ‘Hou toch op, jongens. Het gaat over een 18-jarige, waar hebben we het over?’ Maar aan de andere kant hebben we het natuurlijk wel ook over iemand die in de troonopvolging zit.”

Zonder al te veel op zijn dochter in te gaan, vervolgt hij: “We hebben in Nederland drie huwelijken die niet zijn toegestaan: die met familieleden, die voor mensen die al getrouwd zijn en (huwelijken) die minderjarigen betreffen. Voor de rest is het huwelijk voor iedereen, en met wie dan ook, open.”

Positieve reacties

Zowel Edwin Evers als koning Willem-Alexander kunnen op positieve reacties rekenen op deze podcastaflevering. Luisteraars, onder wie Pride-ambassadeur en zangeres Shary-An Nivillac, noemen de podcast niet alleen gezellig, maar ook gewaagd. “Je hoort niet vaak dat bijvoorbeeld een koning zich zo positief uitspreekt over inclusiviteit en diversiteit”, zegt zij daarover tegen RTL Boulevard.

Ook Pride-ambassadeur Sipke Jan Bousema vertelt vol lof over de podcast aan RTL Boulevard. “Ik ben blij dat de koning inclusiviteit hoog op zijn agenda heeft staan. Het feit dat hij dit adresseert en continu blijft benadrukken dat iedereen gelijkwaardig is, daar kunnen heel veel mensen een voorbeeld aan nemen. Ik voel me gesteund door hoe hij zich uitspreekt. Dat maakt dat ik mij daar ook weer voor uitspreek. Ik hoop dat heel veel mensen zijn voorbeeld zullen volgen.”

De komende weken verschijnt er iedere donderdagochtend om 7.00 uur een nieuwe aflevering van Door de ogen van de koning. De aflevering van deze week kun je hieronder beluisteren.

Bron: RTL Boulevard, Door de ogen van de koning