Koningin Elizabeth (95) verschijnt na rugblessure weer zonder hulp ten tonele

De koningin van het Verenigd Koninkrijk bewijst maar weer dat ze echt niet klein te krijgen is.

Gemiste verplichtingen

Zondag bleef het bezoek van koningin Elizabeth tijdens de Remembrance Sunday bij de Cenotaph uit. Ook was ze dinsdag niet in staat om de nationale vergadering van de Kerk van Engeland bij te wonen. Het was voor het eerst in haar 69-jarige regering dat ze deze verplichting miste. Prins Edward, de jongste zoon van de koningin, nam het stokje van haar over.

Rugverstuiking

De reden voor haar afwezigheid bleek een rug verstuiking te zijn. Dit wordt in de volksmond ook wel spit genoemd, en is een verstuiking van een van de kleine gewrichten in de onderrug. Een pijnlijke blessure, die rust vraagt om te herstellen.

Terug van weggeweest

Maar nog geen vier dagen laten staat koningin Elizabeth alweer fier overeind, en maakt ze zelfs haar opwachting zonder begeleiding of een stok. Dat doet ze te Windsor Castle, waar ze werd begroet door Sir Nick Carter, het hoofd van de defensiestaf.

Feestelijke jurk

Voor de gelegenheid droeg de Queen een jurk vol bloemen in groene, oranje en witte kleur. Om het geheel af te maken droeg ze er meerdere grote parelkettingen bij, en om haar pols prijkte het bekende klassieke horloge met zwarte band.

Elizabeth Beeld ANP

Bron: Daily Mail