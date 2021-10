Koningin Elizabeth bracht de nacht door in het ziekenhuis

Dat melden bronnen in Buckingham Palace.

Gezondheidsproblemen

Eerder deze week werd bekend dat koningin Elizabeth gezondheidsproblemen heeft. Wat er precies met haar aan de hand is, is onbekend. Wel melden bronnen nu dat de koningin een nacht heeft moeten doorbrengen in het ziekenhuis.

Ziekenhuis

Nadat zij de nacht van woensdag op donderdag in het ziekenhuis verbleef, mocht zij donderdag weer naar huis. En daar bewijst de koningin maar weer dat zij wel tegen een stootje kan. Volgens bronnen heeft zij donderdag nog ‘lichte taken volbracht’.

Bezoek afgezegd

Eerder deze week werd bekend dat de koningin een bezoek aan Noord-Ierland moest afzeggen vanwege haar gezondheid. Elizabeth kreeg van de dokter het advies om even thuis te blijven, zodat haar gezondheid niet in gevaar zou komen. Ze zou het advies met tegenzin hebben opgevolgd.

Geen cocktails meer

Een paar dagen eerder werd bekend dat Elizabeth van haar dokter het advies zou hebben gekregen om te stoppen met drinken. De koningin drinkt het liefst een martini voor het slapengaan in haar favoriete bar, maar dit zit er dus voorlopig niet in. Ook werd ze een paar dagen geleden voor het eerst in 17 jaar tijd met een wandelstok gespot.

Bron: Twitter, Reuters, Sky News.