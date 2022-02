Koningin Elizabeth komt met eigen wijn ter ere van haar platina jubileum

Toch weerhoudt dat de queen er niet van om een nieuwe drank op de markt te brengen.

Elizabeth komt met wijn

Ter ere van haar platina jubileum komt ze nu met een eigen bubbelwijn, laat Buckingham Palace weten. De wijn is het initiatief van Het Royal Collection Trust, de goede doelen-stichting van het paleis. Het speciale drankje krijgt de naam, hoe kan het ook anders, Elizabeth.

Koninklijk tintje

Elizabeth is een mix van Chardonnay, Pinot Noir en Pinot Meunier. Hij wordt gemaakt van uitsluitend Britse ingrediënten, zoals druiven uit Kent en Sussex. Het etiket van de fles is geïnspireerd op de koninklijke mantel die Elizabeth droeg tijdens haar kroning in 1953.

Prijskaartje

De fles zal te koop zijn in de winkel van het Royal Collection Trust, maar je kunt ’m ook gewoon online bestellen. Goedkoop is-ie niet, hij kost €46,70.

De queen is gek op drank

Het is niet de eerste alcoholische versnapering die de queen op de markt brengt. Pas geleden bracht ze nog een eigen prosecco uit. Ook kwam ze vorig jaar met eigen bier, gemaakt van planten en gerst van haar eigen landgoed en het jaar ervoor met een eigen gin.

Bron: Beaumonde