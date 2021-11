Koningin Elizabeth tóch aanwezig bij (extra bijzondere) doop van achterkleinkind

De afgelopen maanden heeft koningin Elizabeth haast vaker optredens laten schieten dan bijgewoond. Allemaal om dezelfde reden: helaas laat haar gezondheid haar soms wat in de steek. Afgelopen week moest de queen nog een werkbezoek afzeggen door rugklachten. Een maand geleden belandde ze zelfs een nacht in het ziekenhuis. Of dat toen ook door rugklachten kwam, is onduidelijk.

Doop van haar achterkleinkinderen

Wel maken de gezondheidsproblemen van de koningin het soms moeilijk voor haar om activiteiten bij te wonen. Zo ook de doop van haar achterkleinkinderen op zondag. Niet alleen August, het kind van prinses Eugenie en haar man Jack Brooksbank, werd die dag gedoopt. Ook Lucas, het kindje van Zara Tindall, Lucas. Het is de eerste dubbele doop binnen de Britse koninklijke familie. Des te jammer was het dat het lange tijd onduidelijk was of koningin Elizabeth bij de doop aanwezig kon zijn.

Toch aanwezig

In samenspraak met haar arts heeft zij op het laatste moment toch besloten te komen. Op paparazzibeelden is te zien dat de koningin in één van de arriverende auto's zit die zondagmorgen het terrein van de All Saints Chapel oprijden. “Hare Majesteit wil er heel graag bij zijn, omdat ze weet hoe belangrijk dit is voor haar kleinkinderen en achterkleinkinderen", zei een ingewijde over de aanwezigheid van de koningin.

Extra bijzondere doop

Het is maar goed dat de koningin bij de doop kon zijn. Het was namelijk een extra bijzondere ceremonie. Niet alleen omdat voor het eerst twee kinderen uit de royal family tegelijkertijd gedoopt werden. Ook het doopwater was deze keer extra speciaal. Naar verluid zijn August en Lucas gedoopt met wijwater dat prins Charles afgelopen week zelf oppikte tijdens zijn trip naar Jordanië. Dat maakte de ceremonie extra persoonlijk.

