Koningin Letizia combineert prachtige H&M-jurk met een tiara op staatsbanket

Een sublieme combinatie, zo blijkt.

Koningin Letizia in H&M

Letizia verscheen in een enkellange, donkerblauwe chiffon jurk van de H&M concious-lijn op het staatsbanket in Zweden. In combinatie met haar tiara, zag ze er werkelijk prachtig uit. De keuze voor H&M is heel attent, aangezien het een Zweedse winkelketen is. Ook koningin Silvia (77) zag er prachtig uit in haar lange, beige jurk met bijzonder bewerkte bovenkant.

Koningin Letizia, koning Felipe, koning Carl en koningin Silvia. Beeld BrunoPress/Abaca Press

Queen Letizia is wearing a H&M Conscious Collection gown tonight pic.twitter.com/6HKWu6Jv7x — UFO No More (@ufonomore) 24 november 2021

Net als prinses Victoria

Nog een leuk detail aan de outfit is dat de Zweedse prinses Victoria dezelfde jurk al eens in 2020 droeg, op portretten ter ere van haar tienjarig huwelijksjubileum met prins Daniel. Zij liet de jurk toen wel voorzien van halflange mouwtjes.

Dit bericht op Instagram bekijken Een foto die is geplaatst door Kungahuset 🇸🇪 (@kungahuset) op 25 Nov 2021 om 4:01 PST

De jurk is overigens uit een oude H&M-collectie, dus die is helaas niet meer te koop. Maar dat je er voor een kleiner budget ook koninklijk uit kunt zien, hebben nu zowel Letizia als Victoria wel bewezen.

Zo zag Letizia eruit voor ze plastische chirurgie onderging:

Bron: Hello Magazine