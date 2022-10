Koningin Margrethe heeft geen spijt van moeilijke keuze om titels kleinkinderen af te nemen: “Het is mijn plicht”

Koningin Margrethe blijft bij haar standpunt: het is volgens haar noodzakelijk om de titels af te nemen om zo de monarchie te verkleinen en ‘met de tijd mee te gaan’.

Koningin Margrethe over moeilijke beslissing

De koningin vertelt dat ze geraakt is door de kritiek: “Mijn besluit heeft lang op zich laten wachten. Mijn 50-jarig jubileum op de troon is een natuurlijk moment om zowel terug als vooruit te kijken. Het is mijn plicht en mijn wens als koningin om ervoor te zorgen dat de monarchie zich blijft aanpassen aan de tijd.”

Ook als dat betekent dat ze moeilijke beslissingen nemen, waardoor de kinderen van prins Joachim niet langer prins of prinses zijn, maar graaf of gravin. “Het voeren van een koninklijke titel brengt een aantal verplichtingen en plichten met zich mee die in de toekomst door minder leden van de koninklijke familie zullen worden gedragen.”

Noodzakelijke keuze

De koningin vervolgt: “Deze aanpassing zie ik als een noodzakelijke waarborg voor de toekomst van de monarchie. Ik heb mijn beslissing genomen als koningin, moeder en grootmoeder.”

De pijn die ze hiermee veroorzaakt bij haar zoon, heeft Margrethe niet goed ingeschat. “Als moeder en grootmoeder heb ik onderschat hoeveel mijn jongste zoon en zijn familie zich geraakt voelen”, zegt ze daarover.

Hoe zat het ook alweer?

De Deense koningin Margrethe heeft twee kinderen: Frederik en Joachim. Frederik is de oudste en de kroonprins van Denemarken. Hij kreeg met kroonprinses Mary vier kinderen: prins Christian (16), prinses Isabella (14) en de tweeling prinses Josephine (11) en prins Vincent (11). Zij houden allemaal wél hun prinstitels.

Prins Joachim en prinses Marie kregen ook vier kinderen: Nikolai (23) Felix (20) Henrik (13) en Athena (10). Zij werden geboren als prinsen en prinsessen, maar vanaf 1 oktober worden deze titels hen afgenomen. Zij dragen vanaf dat moment de titel van graaf en gravin. Ze behouden wel hun plaats in de lijn van troonopvolging.

Verstoten

Het nieuws komt ‘als een donderslag bij heldere hemel’, aldus de woordvoerder van de koninklijke familie. “De kinderen voelen zich verstoten. Ze begrijpen niet waarom hun identiteit van hen is afgenomen. Ze zijn ongelooflijk overstuur en geschokt. Ze namen hun titels en hun verantwoordelijkheid serieus. Ze zijn geboren als prinsen en prinsessen, dus het is pijnlijk dat dit hen wordt afgenomen.”

