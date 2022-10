Koningin Mathilde ‘leent’ opnieuw jurk van koningin Máxima

Koning Filip en koningin Mathilde zijn op bezoek in Duitsland en bezochten vandaag de stad Mainz in de Duitse deelstaat Rijnland-Plats. Daar bezochten ze onder andere het Gutenberg Museum.

Outfit koningin Mathilde

Een officieel koninklijk bezoek betekent altijd volle dagen voor de royals, maar ook volle koffers. Er gaan vaak meerdere mooie outfits mee naar zo'n bezoek. Een van de outfits die koningin Mathilde in haar koffer deed, kwam ons bekend voor. Koningin Máxima droeg namelijk eerder dit jaar dezelfde jurk.

Mathilde vs. Máxima

Was die outfit van Máxima inspiratie voor de garderobe van de Belgische koningin? Dat zullen we nooit weten. De jurk is een ontwerp van Natan, waar beide koninginnen vaker ontwerpen van dragen en ook al vaker dezelfde ontwerpen. Máxima droeg deze jurk van Natan in het blauw in mei tijdens de uitreiking van de Appeltjes van Oranje. Mathilde koos woensdag voor de rode variant. Een van de twee liet de jurk een beetje aanpassen, want de halslijnen van de twee jurken zijn niet helemaal hetzelfde.

Beeld ANP / AFP

Beeld ANP / ANP

Koningin Máxima wisselt nieuwe en eerder gedragen outfits met elkaar af. Een kledingstuk is favoriet? In onderstaande video vertellen we je daar alles over.

Hoera, Libelle is genomineerd voor Website van het jaar. Winnen kan alleen met jouw hulp! Vind jij Libelle ook zo fijn? Stem dan snel. Je maakt dan ook nog eens kans op hele mooie prijzen.

Bron: Blauwbloed.eo.nl