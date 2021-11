Koningin Máxima brengt emotionele groet aan trouwste fan: “Ik ga u missen”

Op Twitter deelt ‘onze’ royaltyvlogger Josine Droogendijk een korte video van het ontroerende moment.

José (70) is groot fan van koningin Máxima en is altijd aanwezig bij haar bezoeken. Afgelopen week kreeg José te horen dat ze borstkanker heeft; binnenkort zal ze beginnen met chemotherapie. Vanwege haar behandelingen kan José voorlopig niet bij de bezoeken aanwezig zijn. Máxima werd op de hoogte gebracht van dit verdrietige nieuws en gaf haar een dikke knuffel. “Ik ga u missen”, zegt onze koningin met tranen in haar ogen terwijl ze de dame een dikke knuffel geeft.

Koningin Máxima opende vandaag het nieuwe bedrijfspand van AFAS Software. Gekleed in prachtig groen herkent ze José meteen in de menigte buiten - en loopt ze naar haar toe om de bos bloemen in ontvangst te nemen die de dame bij zich heeft.

‘Brok in mijn keel’

Op het Twitterbericht regent het inmiddels reacties van ontroerde volgers. Velen hebben tranen in hun ogen van het bijzondere moment. “Wat mogen wij trots zijn op onze koningin” en “Een brok in mijn keel”, klinkt het.

Eerlijk is eerlijk: ook wij hielden het niet droog toen we de beelden zagen:

“Ik ga u missen.” Koningin Máxima groet haar trouwste fan, die deze week een slechte boodschap kreeg. pic.twitter.com/WHczBSDItw — Josine Droogendijk (@josineevers) 5 november 2021

De kracht achter dít tijdloze broekpak van koningin Máxima:

Bron: Twitter Josine Droogendijk