Koningin Máxima duikt in chique outfit de keuken in

Koningin Máxima bezocht woensdag Vrouwencentrum Maximina, een ontmoetingsplaats voor vrouwen met verschillende achtergronden in de wijk Donderberg in Roermond. Het centrum krijgt door het Oranje Fonds-programma ‘De Verschilmakers’ ondersteuning en begeleiding om jonge vrijwilligers aan zich te binden. Koningin Máxima kreeg een korte rondleiding langs de kledingwinkel en keuken en sprak met de initiatiefnemers en betrokkenen.

Koninklijke hulp in de keuken

In de keuken hielp de koning ook een handje bij het koken voor maaltijdpakketten voor buurtbewoners die tijdens de Ramadan wel wat steun kunnen gebruiken. Máxima droeg woensdag een jurk van Oscar de la Renta. Zo'n jurk heeft best een aardig prijskaartje, maar toch durfde Máxima het aan om zonder schort de keuken in te gaan. Lachend hielp ze de vrouwen in de keuken:

Willem-Alexander in de keuken

Koningin Máxima in de keuken deed ons denken aan die keer in 2018 dat onze koning ook de keuken in ging om pannenkoeken te bakken. Dat leverde hilarische beelden op. Wie doet het beter?