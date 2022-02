Koningin Máxima Beeld Brunopress

Koningin Máxima gespot in prachtige betaalbare beige rok

Koningin Máxima ziet er altijd prachtig uit. Elke week maakt ze weer indruk met haar outfits. Dit keer is ze gespot in een prachtige camelkleurige rok die ook nog eens betaalbaar is.