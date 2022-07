Koningin Máxima was woensdag op werkbezoek in het Erasmus MC in Rotterdam. Ze sprak daar met medewerkers van het Oogfonds en oogartsen over myopie, de impact van slechtziendheid, de ontwikkeling in de oogheelkunde en de samenwerking tussen het Oogfonds en het Erasmus MC. Voor deze werkdag koos ze voor een jurk die ze sinds april al twee keer heeft gedragen.

Koningin Máxima in jurk van Massimo Dutti

Máxima draagt regelmatig items nog een keer, maar meestal zit daar wel een aantal maanden of zelfs jaren tussen. Deze witte jurk valt wel heel erg in de smaak en trok ze dus al voor de derde keer in korte tijd uit de kast. Extra leuk: de jurk is van het merk Massimo Dutti. De witte midi-jurk met V-hals en split is nu ook nog eens in de sale! De jurk is nog verkrijgbaar voor €59,95. Dan heb je ook meteen een jurk die je, als we Máxima mogen geloven, niet vaak genoeg kunt dragen.

Koningin Máxima Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Jurk Beeld Massimo Dutti

Bron: Modekoninginmaxima.nl