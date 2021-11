Koningin Máxima is apetrots op verjaardagsboek van prinses Amalia

Hier reageerde ze voor het eerst op het verjaardagsboek van prinses Amalia dat geschreven werd door Claudia de Breij.

Máxima reageert op boek Amalia

In een video van het EO-programma Blauw Bloed is te zien dat koningin Máxima een korte reactie geeft voordat ze in de auto stapt. “Leuk hè?”, zegt ze wanneer een journalist het boek omhoog houdt.

Trotse moeder

“Wat vindt u ervan?”, wordt de koningin gevraagd. Máxima reageert: “Het is mooi. Ik ben erg trots op haar.” Koning Willem-Alexander werd maandagavond al naar het boek gevraagd door nieuwsgierige pers. Het boek was toen nog niet uit, dus reageerde de koning dat men nog even geduld moest hebben. Hoe prinses Amalia zelf op haar boek reageerde? Dat lees je hier.

Claudia de Breij kreeg de prachtige eer om dit boek over Amalia te schrijven en mocht haar daarvoor meerdere keren persoonlijk ontmoeten. Libelle sprak haar hier exclusief over:

Bron: Vorsten.