Koningin Máxima pakt uit met kleur en bloementooi voor kunsttentoonstelling

Máxima doet donderdag een ‘Frida'tje’. En dít houdt dat in.

Kleurrijke verschijning

Donderdag is koningin Máxima te gast bij de tentoonstelling Viva la Frida! – Life and art of Frida Kahlo in het Drents Museum, ter ere van het leven en het oeuvre van de kunstenares Frida Kahlo. De Mexicaanse wordt vandaag de dag niet enkel geprezen om haar kunst, maar ook om haar opvallende en kleurrijke verschijning. En daar doet Máxima deze donderdag niet aan onder.

Koningin Máxima kleedt zich à la Frida Kahlo Beeld BrunoPress/Patrick van Emst

Bloemenkrans

Gehuld in een klokrok vol bloemen en een knalroze top én hak weet Máxima een perfecte ode aan de kunstenares te brengen. En aan die sprankelende outfit heeft de koningin deze keer iets bijzonders toegevoegd: een kleurrijke bloemenkrans die ze in haar strak gekapte haar draagt.

En daarmee kunnen we wel stellen dat Máxima een ‘Frida'tje’ doet. Eén van de bekendste afbeeldingen van kunstenares Frida Kahlo, is er namelijk eentje waarop ze een kleurrijke bloemenkrans draagt. Met haar haaraccessoire treedt koningin Máxima dus in de stijlvolle voetsporen van icoon Frida Kahlo.

Koningin Máxima Beeld BrunoPress/Patrick van Emst

Eerder gezien

De oplettende Máxima-liefhebber zal misschien denken: heb ik deze outfit niet eerder gezien? Dat klopt! Waar de bloemenkrans een nieuw element is, is de outfit die Máxima draagt al meerdere keren langsgekomen. Het ensemble van Natan spotten we voor het eerst in 2016, waar ze hem met een poederroze hoed draagt op Koningsdag. Een aantal jaar later, in 2019, draagt ze dezelfde outfit tijdens een trip naar Duitsland, maar deze keer met een zwarte haarband.

Máxima in dezelfde jurk op Koningsdag in 2016 Beeld Getty Images

Máxima wordt regelmatig gespot in kledingstukken die ze vaker draagt. Lekker duurzaam! Hier een paar van haar veel gedragen looks:

