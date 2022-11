Koningin Máxima schittert in déze kleurrijke jurken tijdens het staatsbezoek aan Griekenland

Máxima vertegenwoordigt met de ontwerpen die ze draagt zowel Griekenland als Nederland tijdens het staatsbezoek. Laten we eerst terugblikken op het staatsbanket.

Máxima in een prachtige bordeauxrode jurk van Costarellos. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Máxima in Grieks design bij staatsbanket

Net als overdag draagt Máxima tijdens de eerste avond een Grieks ontwerp. Deze keer koos ze voor een bordeauxrode jurk van Costarellos. Die kleurt namelijk perfect bij haar robijnen Mellerio-diadeem uit 1888, zo weet Libelle’s royaltyvlogger Josine Droogendijk. Máxima is er erg op gesteld en draagt het diadeem graag bij de juiste gelegenheid, zoals dit staatsbezoek.

Máxima koos een jurk die paste bij een van haar favoriete diademen. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Op het menu

Voor wie zich afvraagt wat de pot schafte tijdens het staatsbezoek: dat is ook bekend. Op het menu van het staatsbanket stonden onder meer gegrilde zeebrasem, een gerecht met spinazie, rijst en kaviaar en een Griekse melktaart met honingsaus. De wijnen komen, zoals gebruikelijk bij zo’n diner met prominente gasten, uit eigen land.

Máxima in één van haar favoriete zachtroze capejurken van Claes Iversen. Beeld BrunoPress/Patrick van Emst

Dag twee in Dutch design

De tweede dag van het bezoek is van uur tot uur volgepland, maar laat het maar aan onze koningin over om een passende outfit uit te kiezen voor ieder onderdeel van het programma. In één van haar favoriete zachtroze capejurken van Claes Iversen, die ze eerder droeg tijdens Garter Day in Windsor, bijpassende pumps en een zijden lauwerenkrans van Fabienne Delvigne - een leuke knipoog naar Griekenland - bezoekt Máxima onder andere een tentoonstelling van World Press Photo over vrouwenrechten.

De lauwerenkrans van onze koningin is natuurlijk een verwijzing naar de Griekse geschiedenis. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Vanaf dag één kunnen prinses Beatrix en koningin Máxima het goed met elkaar vinden. Máxima heeft een hechte band met haar schoonmoeder, maar toch zijn de twee het niet overal over eens. Anne-Flore vertelt in deze video op welk punt Máxima en Beatrix van mening verschillen.

Bron: Modekoningin Máxima, ANP