Koningin Máxima steelt de show op het G20-diner

Ze was samen met de Italiaanse premier Mario Draghi gastvrouw van de bijeenkomst die in het teken stond van het ondersteunen van kleine bedrijven en van bedrijven die gerund worden door vrouwen. Ook gaf Máxima een korte toespraak, waarin ze onder meer manieren aandroeg waarop deze bedrijven duurzamer en weerbaarder kunnen worden.

Herfsttinten

‘s Avonds was er een groot gala met een officieel diner. Voor deze bijzondere gelegenheid droeg onze koningin een prachtige zijden jurk van het Belgische modehuis Natan. De jurk is prachtig beschilderd met verschillende herfsttinten. Aan het einde van de mouw zitten veren in de kleur oud roze. Máxima combineerde de jurk met bruin suède pumps van de Italiaanse schoenontwerper Gianvito Rossi. En haar wavy curls maakten haar outfit helemaal af. Wat zag ze er weer prachtig uit!

Muziekgala 2017

Komt de jurk je bekend voor? Dat zou goed kunnen. Máxima droeg deze midi-jurk eerder tijdens het Kerst Muziekgala in 2017. Ook toen combineerde ze de jurk met een paar bruin suède pumps. Verder droeg ze vanwege de kou een beige mantel.

Koningin Maxima bij het Kerst Muziekgala 2017 in Ahoy. Beeld ANP

