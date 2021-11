Koningin Máxima straalt in stromende regen in New Look-stijl jurk

Ze schittert in een satijnen of zijden jurk met een strak lijfje met aanwezige V-hals kraag en halflange mouwen, die overloopt in een wijd uitstaande rok, helemaal in de New Look-stijl van de Franse modeontwerper Christian Dior.

Bloemkelklijn

Dior presenteerde zijn New Look voor het eerst in 1947, vlak na de Tweede Wereldoorlog. De lijn die hij uitbracht, noemde ‘la ligne corolle’, de bloemkelklijn. De collectie bestond uit wijde rokken, smalle tailles, brede bustes, lange handschoenen, hoge hakken en grote hoeden. Het maakte een einde aan het sobere modebeeld dat na de Tweede Wereldoorlog de boventoon voerde.

Koningin Máxima schittert in 'New Look'-stijl jurk bij aankomst in Noorwegen. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Staatsbezoek

Het is vandaag dag 1 van het driedaagse staatsbezoek van het koningspaar aan Noorwegen. Het bezoek is volgens Josine Droogendijk, royaltyexpert, een bevestiging van de goede betrekkingen tussen beide landen, die dezelfde normen en waarden delen en samen werken aan oplossingen voor grote internationale uitdagingen. Tijdens het bezoek staan de internationale samenwerking, klimaatverandering, energietransitie en duurzaamheid centraal, schrijft Josine op haar website.

Modehuis Natan

Vandaag draagt Máxima bij aankomst dus een jurk van modehuis Natan, één van de modehuizen die vaker jurken maakt voor onze koningin. Royaltykenner Rick Evers meldt op Twitter dat dit een jurk is die thuis hoort in de duurzame lijn van het modehuis.

Het is niet de eerste keer dat koningin Máxima deze jurk draagt. De jurk ging ook al mee naar Brunei in 2013, toen Willem-Alexander en Máxima mee waren met het staatsbezoek van koningin Beatrix.

Máxima in groene New Look-stijl jurk in Noorwegen Beeld ANP / ANP

Bron: Modekoninginmaxima, Rick Evers via Twitter.