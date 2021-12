Koningin Máxima verschijnt opvallend ingetogen op kerstgala

Máxima is erevoorzitter van de stichting Méér muziek in de klas en is daarom donderdag aanwezig bij de opnames van het Kerst Muziekgala. En voor deze speciale gelegenheid heeft de koningin een ton-sur-ton outfit uit de kast getrokken.

Ingetogen

Eerlijk is eerlijk: een beetje ingetogen is de beige look wel. Vooral na de compleet rode outfit die ze woensdag droeg naar Amalia’s eerste toespraak bij de Raad van State, maar het misstaat haar absoluut niet. Wel is het een heel andere jurk dan die ze de afgelopen jaren naar het Kerst Muziekgala droeg.

Paillettenjurk

Vorig jaar ging het gala niet door vanwege de toen geldige coronamaatregelen, maar in 2019 verscheen ze in een opvallende glitterjurk met pailletten van Nina Ricci. In 2018 koos Máxima ook voor een verrassende outfit. Ze besloot toen een keer geen rok of jurk te dragen, maar te gaan voor een broek. Met een witte blouse en een strik om haar middel was het een prachtige outfit.

Dan is de outfit dit jaar toch duidelijk wat minder spectaculair. Vooral de beige capejas trekt nu de aandacht. Gelukkig gaat die jas binnen uit en ziet ze er dan alsnog uit om door een ringetje te halen.

Koningin Máxima bij de opnames van het Kerst Muziekgala van de stichting Meer Muziek in de Klas. Beeld Brunopress

Koningin Máxima bij de opnames van het Kerst Muziekgala van de stichting Meer Muziek in de Klas. Beeld ANP

Koningin Máxima bij de opnames van het Kerst Muziekgala van de stichting Meer Muziek in de Klas. Beeld ANP

Het Kerst Muziekgala 2021 wordt gepresenteerd door Buddy Vedder en Romy Monteiro en is op 15 december om 20.35 uur te zien op NPO 1.

Dit is het favoriete kledingstuk van koningin Máxima:

Bron: Meer muziek in de klas