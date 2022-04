Angela is sinds 2001 werkzaam als persoonlijk assistent van Queen Elizabeth. In totaal werkt ze al 25 jaar in het paleis.

Nooit eerder vertoonde foto’s van Queen Elizabeth

Wat we in haar boek kunnen verwachten? Onder meer nooit eerder vertoonde foto’s en details over de sterke band die de koningin in de loop der jaren met Angela heeft opgebouwd. “Het geeft een uniek inkijkje in de eisen die komen kijken bij het ondersteunen van een monarch, en in een succesvolle werkrelatie die wordt gekenmerkt door humor, creativiteit, hard werken en een wederzijdse toewijding aan dienstbaarheid en plicht”, vertelt Samantha Cohen, voormalig assistent van de koningin. “Angela is een getalenteerde en inspirerende vrouw, die de hoogtepunten van haar lange carrière bij de koningin heeft vastgelegd, zodat wij daar allemaal in kunnen meedelen.”

Typische vrouwen

De relatie tussen Angela en de koningin is al eens eerder besproken in 2007, in een artikel voor The Telegraph. “Ik weet niet waarom de koningin me zo graag mag, want ik maak het haar niet makkelijk! Ik denk wel dat ze mijn mening waardeert, maar zij is degene die de touwtjes in handen heeft. Zij neemt altijd de uiteindelijke beslissing”, sprak ze openhartig tijdens dat interview. “We zijn twee typische vrouwen. We bespreken kleding, make-up, sieraden… Dan zeggen we: ‘Zou dit sieraad mooi staan bij die outfit?’ En meer van zulke dingen.”

Boek over Queen Elizabeth lezen én luisteren

The Other Side of the Coin: The Queen, The Dresser and The Wardrobe wordt 29 oktober uitgebracht. Hetzelfde geldt voor het audioboek, dat door Angela zelf wordt voorgelezen.

Bron: For Reading Addicts