Koninklijke kiekjes: 16x de Oranjes op de militaire toer

Het koningshuis en de krijgsmacht. Het is wel een dingetje. We zagen in het afgelopen jaar zowel koning Willem-Alexander als koningin Máxima en prinses Amalia tijdens hun eigen ‘Soldaat van Oranje’-momentjes. En ook de generaties voor hen lieten zich regelmatig met onze krijgsmacht zien. De één in camouflage, de ander heerlijk op hakken. En dat levert altijd de leukste plaatjes op, door de decennia heen.

Een bontje op het Malieveld

Voor koningin Wilhelmina was het belang van de krijgsmacht natuurlijk enorm, als vorstin tijdens de Tweede Wereldoorlog. Van haar kennen we vooral heerlijk imposante militaire momentjes als deze...

Bezoek van Koningin Wilhelmina aan de 8e compagnie Commando Brabant, 20 maart 1945. Beeld Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Wilhelmina in gesprek met een militair in het bijzijn van de commandant van het Commando-Zuid, 20 maart 1945. Beeld Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie

...maar toen de oorlog voorbij was, kwam haar glamourkant ook wel naar buiten, zoals hier in vol bontje op het Malieveld in 1946.

Beëdiging van een burger en twee militairen door koningin Wilhelmina, vermoedelijk op het Malieveld, 1946. Beeld Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Met op de achtergrond prins Bernhard die door zijn schoonmoeder Wilhelmina in 1939 werd benoemd tot adjudant in buitengewone dienst en in 1944 tot bevelhebber van de Nederlandse Strijdkrachten en de Binnenlandsche Strijdkrachten. Na de oorlog werd hij inspecteur-generaal van de krijgsmacht, een functie die hij uiteindelijk door de Lockheed-affaire moest neerleggen.

Inspecteur Generaal der Krijgsmacht, Z.K.H. prins Bernhard, 1970. Beeld Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Al bleef Bernhard altijd actief bij defilés met veteranen.

Defilé van veteranen ter ere van de 90e verjaardag van prins Bernhard in de tuin van Paleis Soestdijk, 27 juni 2001. Beeld BrunoPress

Een Chanel mee op oefening

Aangezien Bernhard altijd graag de militaire honneurs waarnam, zagen we koningin Juliana wat minder opduiken bij oefeningen en zulks, altijd in ‘burger’.

Bezoek van koningin Juliana aan de Infanterieschool, 13 mei 1959. Beeld Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Ook Beatrix liet zich niet in militair kostuum zien in haar tijd als prinses of koningin. Een uniform mag je immers alleen dragen als je zelf in dienst bent geweest. De laatste jaren zagen we koningin Máxima en prinses Amalia wél in stoere jumpsuits en aanverwante outfits.

Het dichtstbij een militair uniform kwam koningin Beatrix hier, in 1983.

Koningin Beatrix in gesprek met Amerikaanse militairen, tijdens haar bezoek aan een militaire oefening van de NAVO in de Duitse grensstreek Rheine, 21 september 1983. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Veel vaker stak Beatrix qua outfit toch wat meer af tegen de militairen die ze bezocht. Een Chaneltas mee op oefening? Moet kunnen.

Bezoek van koningin Beatrix aan het Korps Mariniers in de Van Braam Houckgeestkazerne te Doorn, 7 juni 1990. Beeld Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Dat deed prins Claus toch anders, meer in de stijl van nu.

Prins Claus op bezoek bij mariniers tijdens hun wintertraining in Noorwegen in 1980. Beeld Collectie Nederlands Instituut voor Militaire Historie

Máxima en Amalia op stoer

Máxima lijkt in haar oren te hebben geknoopt dat het een lekkere look is. We zien haar al zo vaak op glam, dat het juist heel fijn is om ook haar stoerdere kant eens te zien. Zoals tijdens haar parachutesprong vorige zomer...

Máxima tijdens een werkbezoek aan de Defensie Para School in Breda, 1 juni 2022. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

...waarvoor je natuurlijk ook wel beschermende kleding aan móet, maar het staat haar uitstekend.

Máxima tijdens een werkbezoek aan de Defensie Para School in Breda, 1 juni 2022. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Net als Willem-Alexander, die we natuurlijk veel vaker als ‘Van Oranje’ hebben gezien in camouflage en in zijn marine-uniform.

Koning Willem Alexander tijdens een werkbezoek aan de Luchtmobiele Brigade van de Koninklijke Landmacht in Schaarsbergen, 18 mei 2022. Beeld Brunopress/POOL/Vincent Jannink

Koning Willen Alexander en minister-president Rutte tijdens de Nederlandse Veteranendag, het jaarlijkse eerbetoon aan alle Nederlandse veteranen, 26 juni 2012. Beeld Brunopress/Patrick van Emst

Als koning moest hij zijn rang neerleggen, maar als oud-militair heeft hij nog altijd het recht om een uniform te dragen. Hij steekt de krijgsmacht graag een hart onder de riem.

Private van Oranje

Dat doet ook prinses Amalia nu al. De kans dat zij naar een militaire academie zal gaan is piepklein, maar als beoogd toekomstig koningin maakte ze vorig jaar wél kennis met drie onderdelen van de krijgsmacht: de landmacht, de luchtmacht en de marine. Met de Koninklijke Marechaussee is ze natuurlijk al haar hele leven intiem bekend als prinses.

Daarbij schuwt ze enige vorm van militaire kleding duidelijk niet, naar het voorbeeld van haar moeder en opa. Hier ‘private van Oranje’ ter land...

Amalia maakt kennis met de Koninklijke landmacht, 2022. Beeld Koninklijk Huis

...ter zee...

Prinses Amalia maakt kennis met de Koninklijke Marine, 2022. Beeld Koninklijk Huis

...en in de lucht.

Amalia maakt kennis met de Koninklijke Luchtmacht, 2022. Beeld Koninklijk Huis

Wij kijken uit naar de nieuwste aanvulling op deze militaire kiekjes van Máxima deze donderdag.