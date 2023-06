Koninklijke Kiekjes, 35 jaar na de winst op het EK voetbal 1988: “De koningin was heel relaxed”

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Vandaag is het precies 35 jaar geleden dat het Nederlands elftal na de winst op het EK van 1988 langs mocht bij koningin Beatrix.

Claudia Witteveen ANP/Nationaal Archief

Je kunt het je bijna niet voorstellen, maar voordat Willem-Alexander koning werd, ging het staatshoofd niet naar de finale van een EK of WK, mocht Nederland zover komen. Koningin Beatrix zag de doelpunten van Gullit en Van Basten op 25 juni 1988 dan ook thuis in Huis ten Bosch, vanaf de bank.

De échte voetbalfans van de familie

Zoon Friso (19), zwager Pieter van Vollenhoven en diens zoon Bernhard Jr. (de échte voetbalfans van de familie) waren er wél bij in München en gingen volgens ooggetuigen uitbundig uit hun dak toen de cup mee naar huis mocht.

Huldiging Nederlands elftal na Europees kampioenschap 1988 te Munchen in Amsterdam; Michels en Gullit e.a. Beeld Nationaal Archief

Vooral prins Friso kon zijn geluk niet op toen de spelers een dag na hun huldiging op de Amsterdamse grachten naar Huis ten Bosch togen om de felicitaties van hun koningin te ontvangen. Als een kind zo blij liep hij tijdens de huldiging heen en weer door de tuin om spelers even aan te schieten.

Heerlijk onderkoeld

Hij was niet de enige, bleek op het paleisterrein al snel. Daar verzamelde zich een flink drommetje paleismedewerkers, sommigen met hun kinderen, om hun helden te zien binnenlopen. Het is moeilijk in woorden te vatten hoe idolaat het hele land op dat moment was van Gullit, Van Basten, Rijkaard, Michels en co.

Koningin Beatrix was wat dat betreft heerlijk onderkoeld. Vrolijk en verwelkomend, maar vooral bezig om alles een beetje in goede banen te leiden. Kijk haar hier eens de hele fotosessie regisseren.

Ze heeft er duidelijk plezier in, maar zo star struck als de rest van het land was ze duidelijk niet.

Gullit had Beatrix al eens ontmoet

Ruud Gullit zelf trouwens ook niet, die koos voor ongeveer dezelfde aanpak toen hij ineens oog in oog (en schouder aan schouder) kwam te staan met de koningin. Hoe was dat? “Ik heb haar al een keer eerder ontmoet”, deelde de voetballer met de pers toen hij Huis ten Bosch weer verliet.

Ontvangst Nederlands elftal op Paleis Huis ten Bosch na 1988; v.l.n.r. Rijkaard, Van Basten , HM, Gullit en Michels Beeld Nationaal Archief

Ontvangst Nederlands elftal op Paleis Huis ten Bosch na 1988; in de tuin van het Paleis Beeld Nationaal Archief

“In Milaan, met Van Basten. Ze kwam langs tijdens het seizoen, toen waren we uitgenodigd en hebben we ook gepraat. Ze is heel relaxed.” Had de koningin verstand van voetbal? Gullit: “Ja, ze weet er alles van. Ze is echt trots en vertelde dat ze gisteren ook gekeken heeft.”

Koningin Beatrix ontvangt op Paleis Huis ten Bosch het Nederlands voetbalelftal na het behalen van de Europese kampioenstitel, 27 juni 1988 Beeld ANP

Waar prins Willem-Alexander de wedstrijd keek is onbekend. Wellicht in zijn studentenhuis in Leiden. Hij zal destijds al wel gedacht hebben: als ik straks koning ben...