Koninklijke kiekjes: 8 schaarse make-upvrije momenten van de royals

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Vandaag is het, voor de veertigste keer alweer, No Makeup Day en kwamen we tot de conclusie dat koningin Máxima daarin een royal voorloper is.

Als je zo enorm in de spotlights staat als een royal, is de drempel om zonder zelfs maar een mascaraatje de deur uit te gaan natuurlijk een stuk groter dan voor de rest van ons. Toch verschijnt er af en toe echt wel eens een heerlijk relatable koninklijk blotebillengezicht in het openbaar. Wij doken in de archieven en zochten de leukste au naturel-momentjes voor je.

Mét compressiekousen

Die zijn vanzelfsprekend best schaars. De meeste prinsessen en koninginnen worden nou eenmaal niet dagelijks bij de buurtsuper op de foto gezet, maar op officiële momenten waarvoor ze helemaal door de wasstraat zijn geweest.

Zo ook koningin Máxima. Maar zij lijkt, zeker de laatste jaren, een heel relaxte houding te hebben aangenomen jegens menselijke momentjes zonder een uur voor de kaptafel te hebben gezeten.

Zo stapte ze vorig jaar nog zo uit het vliegtuig in Tanzania, met compleet make-uploos hoofd én haar compressiekousen nog aan. Al kun je je van dat laatste afvragen of dat wel helemaal de bedoeling was, of een gevalletje slaperig vliegtuigbrein.

Koningin Máxima zonder make-up en mét bril, Tanzania 2022. Beeld Getty Images

Koningin Máxima tijdens een bezoek aan de Verenigde Republiek Tanzania, 17 oktober 2022. Beeld Brunopress/Patrick van Katwijk

Make-uploze royals

Ze doet het wel vaker, zeker tijdens VN-reizen. Of ze dan geen warm fotografenonthaal op de luchthaven verwacht is niet bekend. Dit was in Pakistan in 2019…

Máxima op de luchthaven in Pakistan, 2019. Beeld ANP / ANP

…en voor de vorm een kiekje met dezelfde sjaal maar dan wél opgemaakt voor een dag vol meetings, twee dagen later.

Koning Máxima de volgende dag tijdens een meeting, Pakistan 10 februari 2019. Beeld ANP / EPA

En ja: ook op eigen bodem is het wel eens voorgekomen dat HM lekker kaal ten tonele verschijnt. Dit is haar aankomst ’s middags bij de nieuwjaarsontvangsten op het Koninklijk Paleis, januari 2018.

Koning Willem-Alexander en koningin Máxima bij het Koninklijk Paleis voor een nieuwjaarsontvangst, Katwijk januari 2018. Beeld ANP / ANP

Op Instagram

Is Máxima dan de enige royal die zich wel eens puur natuur laat vastleggen? Nee, al is ze zeker de vorstin die het tot nog toe het meest is gebeurd.

Mary van Denemarken is ook de beroerdste niet en liet deze foto uit zomer 2019 gewoon posten op het koninklijke Instagram-account…

…en ook fervent Instagrammer prinses Eugenie deelde deze make-uploze kiek van haarzelf en zus Beatrice.

Minder voorbedachten rade

Met minder voorbedachten rade waren de make-uploze momentjes van hier nog prinses Letizia van Spanje…

Prinses Letizia zonder make-up op Mallorca, 6 augustus 2010. Beeld BrunoPress/Abaca Press

…en die van Stéphanie van Monaco, al is zij al haar hele leven een royal rebel die niet altijd zin heeft om in de grime te gaan.

Prinses Stéphanie van Monaco zonder make-up, Monaco 19 maart 2022. Beeld BrunoPress/Abaca Press

En Charlene van Monaco moet af en toe wel op make-upvrij op de kiek, als voormalig Olympisch zwemmer ligt zij nog regelmatig en plein public in het zwembad.

Charlene, zwemmend. Zuid-Afrika 2011. Beeld Getty Images

Dan is een permanent kleurtje op de wimpers natuurlijk een hele uitkomst, daar investeerde zij jaren geleden al in. Al gaat ze ook wel eens met volle laklaag te water trouwens.

Prinses Charlene van Monaco in het zwembad. 2 mei 2013, Zuid-Afrika. Beeld Getty Images

Wij weten wel wat we leuker vinden.