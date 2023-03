Koninklijke Kiekjes: 9x ultieme girl power-momenten van de Oranjes

In Nederland zijn we bijna niet anders gewend of we hebben een koningin en prinsessen. Willem-Alexander en zijn broers waren de uitzondering op de regel. Van de acht kleinkinderen van prinses Beatrix heeft ze maar één kleinzoon. Volop girl power dus, onder de Oranjes. En dat dragen ze stuk voor stuk maar wat graag uit.

Koningin Beatrix: bye bye imagocrisis

Haar ouders hadden er met pijnpunten als de Lockheed-affaire en Greet Hofmans een potje van gemaakt. Het ging slecht met de populariteit van het koningshuis. Daar maakte Beatrix toen zij koningin werd korte metten mee. Ze hield haar privéleven keurig privé. En dat wierp zijn vruchten af.

Inhuldiging Beatrix als koningin, 1980. Beeld RVD

Koningin Máxima: een eigen carrière

We vinden het inmiddels heel normaal dat onze koningin twee banen heeft, maar daarmee blijft ze toch een unicum. Naast haar functie naast het staatshoofd, werkt ze ook voor de VN aan een wel héél Vrouwendag-proof doel: economische zelfstandigheid voor vrouwen.

Koningin Maxima na een bezoek aan president Macky Sall, in haar functie van speciale pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties (VN) voor inclusieve financiering voor ontwikkeling, 16 juni 2022. Beeld ANP / ANP

Prinses Amalia: bedankte voor 1,6 miljoen euro per jaar

Toen ze achttien werd (in december 2021) maakte prinses Amalia aanspraak op een enorme toelage, deels inkomen, deels voor ‘personele en materiële uitgaven’. Maar goed, ze zat in een gap year en wilde daarna graag rustig studeren. Dus stortte Amalia het geld direct weer terug en liet ze in een brief aan minister-president Rutte weten: “Ik vind dat ongemakkelijk zolang ik daar weinig als tegenprestatie tegenover kan stellen.”

Koning-Willen-Alexander en prinses Amalia vertrekken na afloop van de buitengewone vergadering van de Raad van State, 8 December 2021 Beeld ANP / ANP

Prinses Laurentien: zelfstandig met een missie

Nog zo’n carrièrevrouw binnen de Oranjes is prinses Laurentien. Zij runt een eigen consultancybedrijf én had jarenlang ook nog een strategisch adviesbureau. Ondertussen richt ze zich in haar koninklijke taken op de laaggeletterdheid in Nederland.

De titel prinses moet je verdienen, vindt ze zelf. “Je wordt geboren, je bent iemand, je groeit op. Dan word je verliefd en dan plakt ineens iemand een label op je. Dan lijkt het alsof je op dat moment opnieuw geboren wordt”, deelde ze in Voetnoot* De Podcast. “Ik dacht: hoezo verdien ik de titel prinses? Ik heb daar hard voor gewerkt, vanuit de inhoud en vanwege een missie. Maar ik heb er jaren over gedaan voordat dat comfortabel voelde.”

Prinses Laurentien komt aan bij OBS De Notenkraker om voor te lezen uit het Prentenboek van het jaar, 25 Januari 2023. Beeld ANP / ANP

Prinses Mabel: altijd bezig met de volgende generatie vrouwen

Ze was jarenlang directeur van The Elders, een groep wereldleiders opgericht door Nelson Mandela om zich in te zetten voor de mensenrechten. Daar is ze nog steeds adviseur. Sinds 2011 zet ze zich in voor haar eigen stichting Girls not brides voor een wereld zonder kindhuwelijken. Ook was ze een van de drijvende krachten achter de Nederlandse stichting War Child. En ze steunt nog talloze andere organisaties die de wereld (vooral voor vrouwen) een stukje mooier willen maken.

Prinses Mabel tijdens de presentatie van de resultaten van drie jaar strijd tegen kindhuwelijken, 1 april 2019. Beeld ANP / ANP

Koningin Máxima: stoere sporten

Ze is een plaatje van een koningin en siert regelmatig de best dressed-lijsten van internationale publicaties. Maar zoveel glamour als er om onze koningin heen hangt, zo stoer is ze eigenlijk. Zo weten we dat ze aan kickboksen doet, zwom ze al eens voor het goede doel in een ijskoude Amsterdamse gracht en ging ze vorig jaar zomaar even mee parachutespringen bij de Defensie para school.

Prinses Máxima zwaait tijdens een zwemtocht van ruim 2 kilometer door de Amsterdamse grachten. Ze deed mee aan de Amsterdam City Swim, waarvan de opbrengst ten goede komen aan de bestrijding van de ongeneeslijke zenuw- en spierziekte ALS, 1 Juni 2012. Beeld ANP / ANP

Prinses Alexia: op naar het buitenland

Het leven van een prinses in Nederland gaat niet altijd over rozen (kijk maar naar prinses Amalia), maar toch hebben de A’s een gespreid bedje daar in Huis ten Bosch. Dat verruilde prinses Alexia in de zomer van 2021 voor de koude, vochtige, middeleeuwse gangen van het Atlantic College in Wales. Ze wilde haar middelbare schooltijd afmaken in het buitenland, waar ze momenteel hard werkt om haar Internationaal Baccalaureaat te behalen. Lukt dat (vast wel), dan kan ze daarna naar de beste universiteiten ter wereld. En wordt haar buitenlandavontuur dus misschien wel vervolgd.

Gravin Eloise: vaart haar eigen koers

Ze komt uit een zeer zelfstandig nest, de oudste dochter van Laurentien en Constantijn. Dat blijkt wel, want broertje Claus-Casimir studeert momenteel in Parijs en zusje Eléonore meldde zich afgelopen zomer op dezelfde school als nichtje Alexia. Maar tot nog toe is het toch echt Eloise die de meest opzienbarende keuzes maakt van alle Oranjes. Zo deelt ze gewoon haar leven op openbare social media als Instagram en TikTok. En werd ze onlangs aangewezen als nieuwe ambassadeur van L’Oréal.

Prinses Beatrix: nog steeds op de latten

Onze voormalig koningin kwam een paar weken geleden nog in het nieuws nadat ze tijdens een skivakantie haar pols brak. Op haar 85e! Je moet het maar kunnen en durven om dan nog te skiën .