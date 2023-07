Koninklijke kiekjes: Beatrix, queen of polkadots

Houden we tegenwoordig minutieus bij wat koningin Máxima allemaal in haar kast heeft hangen, in de tijd van prinses en later koningin Beatrix was dat nog wel even anders. Waar ze haar japonnen liet maken was lang niet altijd bekend, al weten we dat ze dol was op de designs van Theresia Vreugdenhil.

Wat wél zeker is, is dat ze van jonge prinses tot bijna-pensionada een voorliefde hield voor één print: de polkadot. En die droeg op heel veel prominente momenten uit haar loopbaan.

De prinsesjes op het bordes van Paleis Soestdijk tijdens het bezoek van de Nijkerkse ouden van dagen, die hen een bezoek brachten op "Zonnedag" Beeld Nationaal Archief

Een dotje van een dot

Als jong meisje op het bordes van Soestdijk. Als oudgediende tijdens de huldiging van het WK-elftal van 2010. Tijdens familiefotosessies. En een bezoek aan koningin Elizabeth. Een goede polkadot kon volgens HM echt altijd.

Op 22 augustus 1972, brengen prinses Beatrix en prins Claus en bezoek aan Amersfoort. Beeld ANP / Nationaal Fotopersbureau

Al leek ze ook een passie te hebben voor ‘alternatieve polkadots’ in haar kast – geen stippen, maar iets frivolers. Hoe het ook zij: een dotje van een dot stond bij Trix altijd met stip op één.

Van alle tijden

En daarmee was ze regelmatig on trend, want de polkadot keerde regelmatig terug in het modebeeld. Ook andere royals dragen ’m nog altijd graag. Vorige maand nog zagen we koningin Camilla én prinses Kate erin. Zelfs modekoningin Anna Wintour draagt de print graag, zo liet ze deze week nog op Wimbledon zien.

Koningin Beatrix en prins Claus in de achtertuin van paleis Huis ten Bosch, 1990 Beeld © Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)

Zo’n stippenparade is van alle tijden. En hoe leuk zou het zijn om Beatrix (tegenwoordig meer van de effen jurken en ton-sur-ton) er nog eens een keer in voorbij te zien komen?