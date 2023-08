Koninklijke kiekjes: Charlotte Casiraghi (37): prinses Carolines lookalike dochter

Elke week duiken we in de royal archieven voor koninklijke kiekjes met een goed verhaal. Vandaag is Charlotte Casiraghi jarig. De kopie van prinses Caroline van Monaco en de kleindochter van Grace Kelly. “De vrouwen in onze familie leidden niet het leven dat van ze werd verwacht.”

Claudia Witteveen Getty Images / NL Beeld

Ze is misschien wel het ultieme geval royal goede genen. Charlotte Casiraghi, vandaag jarig, is bloedknap, slim, sportief en van ongekend modebloed. De dochter van prinses Caroline van Monaco (zelf nadrukkelijk géén prinses, naar Monegaskisch gebruik) en kleindochter van prinses Gracia werd zo’n beetje geboren in Chanel en Cartier. Maar dankt de vrouwen in haar familie zelf vooral voor hun dapperheid.

Noodlot

Mocht je niet zo bekend zijn met het Monegaskische koningshuis, dan even in een notendop. Filmster Grace Kelly trouwde in 1956 met prins Rainier van Monaco. Ze kregen één zoon, prins Albert, en twee dochters, prinsessen Caroline en Stéphanie. In 1982 sloeg het noodlot toe en kwam Grace om het leven na een auto-ongeluk.

Prinses Grace met haar drie kinderen, prinsessen Caroline en Stephanie en prins Albert, 1965. Beeld Archives du Palais Princier de Monaco

Prinses Caroline en prinses Grace september 1970. Beeld NL Beeld / Max PPP

Vier jaar later kwam Charlotte ter wereld als middelste van Caroline’s drie kinderen. Maar het verdriet zat er nog niet op voor Caroline: in 1990 overleed haar echtgenoot Stefano Casiraghi in een bootongeluk. Charlotte groeide op zonder haar vader. Maar wel met een ijzersterke moeder aan haar zijde.

Prinses Caroline en haar eerste man Philippe Junot, 1978. Beeld NL Beeld / PA Images

Hetzelfde mysterie

Een moeder die zelf ook al snel moest vaststellen hoeveel haar enige dochter op haar leek. Vanaf het moment dat Charlotte een jaar of veertien was, begon het écht op te vallen, ook ver buiten Monaco. En dat was wel even iets nieuws in het prinsdom, want Caroline en Stéphanie hadden nooit zo op hun beroemde moeder geleken.

“Ik lijk op mijn oma van mijn vaders kant”, zei Caroline er zelf al eens over.

Prinses Charlotte met op de achtergrond haar moeder prinses Caroline, Monaco 1 juli 2023. Beeld NL Beeld / Max PPP

Charlotte denkt daar toch anders over. In een duo-interview met het Franse blad Madame Figaro deelde zij met mama Caroline: “Ik zie juist heel veel van jouw moeder in je, vooral als ik haar films kijk. Ik zie dezelfde elegantie, dezelfde discipline en vooral ook hetzelfde mysterie.”

Oma-eerbetoon

Hoewel Charlotte natuurlijk ook wel ziet dat ze veel meer op haar moeder lijkt dan op haar oma, voelt ze wel een hechte band met Grace. Vooral op modegebied wil Charlotte er nog wel eens een Grace-eerbetoon tegenaan gooien.

Toen ze in 2019 trouwde met filmproducent Dimitri Rassam, droeg ze bijvoorbeeld de Cartier-ketting die haar oma ooit van opa Rainier cadeau kreeg voor hun verloving.

Ze heeft meer stukken van haar oma in haar kast hangen: talloze sjaaltjes, een tweed pak. De rest is keurig gearchiveerd binnen de paleismuren, maar voor Grace’s dochters en kleindochters wel vrij te bezoeken.

Grace Kelly met de Cartier-ketting die haar oma ooit van opa Rainier cadeau kreeg voor hun verloving. Beeld Getty Images

Buitengewoon dapper

Ze mag haar oma dan nooit gekend hebben, Charlotte ziet heel goed in wat ze de vrouwen in het prinsdom die haar voorgingen verschuldigd is. “Veel van de vrouwen in mijn familie waren buitengewoon dappere vrouwen”, zegt ze er zelf over.

Prinses Charlotte, 2017. Beeld Getty Images

“Mijn moeder, mijn grootmoeder die Hollywood achter zich liet, mijn overgrootmoeder die als verpleegster werkte tijdens de oorlog en daarna een rehabilitatiecentrum opzette voor oud-gedetineerden. Geen van allen leidden ze het leven dat van ze werd verwacht. Een klasse apart.”