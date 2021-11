Koninklijke kiekjes: de bijzondere band van Willem-Alexander en Máxima met het Noorse koningspaar

Het ene staatsbezoek is leuker dan het andere, maar een staatsbezoek aan Noorwegen staat ongetwijfeld in de top 3 van de koninklijke familie. Willem-Alexander is namelijk dik bevriend met kroonprins Haakon, Máxima een van de beste vriendinnen van prinses Mette-Marit en peettante van haar zoon Sverre Magnus.

OSLO, NORWAY - OCTOBER 02: Koningin Máxima en koning Willem-Alexander arriveren bij het Noorse koninklijk paleis tijdens een officieel staatsbezoek aan Oslo op 2 oktober 2013 (Foto Ragnar Singsaas/WireImage) Beeld WireImage

Met Haakon en Mette-Marit op wellnessvakantie

Vijf jaar geleden waren ze nog met zijn vieren op vakantie. In april 2016 brachten ze een paar dagen door aan boord van de Vulkana – een soort wellnessboot met een sauna, hot tub, Turkse hammam en een lounge waar je verrukkelijk bij kunt komen van al het gepoedel. Volgens de website hoort bij de ‘Nordic Spa Experience’ ook een geinige excursie: een duik in het ijs- en ijskoude water van de Arctische Oceaan. Of de vier koninklijke vrienden daarvan gebruik hebben gemaakt, is niet bekend.

Tijdens een staatsbezoek gaat het er natuurlijk een stuk officiëler aan toe dan tijdens een boottocht, maar er zal ongetwijfeld genoeg tijd zijn voor een borrel en uitgebreid bijkletsen.

OSLO, Noorwegen - 10 mei: Koning Willem-Alexander en koningin Máxima arriveren bij de opera ter gelegenheid van de 80e verjaardagen van koning Harald en koningin Sonja van Noorwegen op 10 mei, 2017 in Oslo. (Foto Patrick van Katwijk/Getty Images) Beeld Getty Images

Vermaakt u zich een beetje?

Zelfs van een galadiner maken de Noren nog een vrolijke boel. Kijk maar eens naar deze beelden uit 2017. Toen vierden koning Harald en koningin Sonja dat ze allebei tachtig werden. Vanuit Nederland kwamen Willem-Alexander, Máxima, Beatrix, Constantijn en Mabel overgevlogen om het feest mee te vieren. Van die avond zijn filmopnamen waarop een uitermate vrolijke en relaxte prinses Beatrix is te zien. Leah, de dochter van Haakons zusje prinses Märtha Louise, interviewt samen met haar neefje Sverre Magnus de koninklijke gasten. “U ziet er heel mooi uit vanavond”, zegt ze tegen Beatrix in feilloos Engels. “Vermaakt u zich een beetje, koninklijke hoogheid?” Waarop onze voormalige vorstin in lachen uitbarst en hartelijk bedankt voor het compliment.

OSLO, Noorwegen - 10 mei 2017: Koningin Máxima arriveert bij de opera ter gelegenheid van de 80e verjaardag van zowel koning Harald als koningin Sonja van Noorwegen. (Foto Patrick van Katwijk/Getty Images) Beeld Getty Images